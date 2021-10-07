У США наближається час слухань у справах соратників 45-го президента Дональда Трампа та його адвоката Рудольфа Джуліані стосовно фінансування політичної кампанії. Присяжні перед слуханнями відповідатимуть на запитання про політичні погляди.

Про це повідомляє американське видання Politico.

Адвокати Лева Парнаса, Андрія Кукушкіна та Ігоря Фрумана (соратників Трампа й Джуліані) наполягають на тому, що присяжні мають відповісти на ряд запитань стосовно відношення до політики й життя Трампа. Вони хочуть впевнитися в тому, що соратники експрезидента США не будуть покарані тільки через те, що мали певний зв’язок із Трампом чи Джуліані.

На наступному тижні розпочнеться судове засідання у справі Кукушкіна. Ще через тиждень – у справі Парнаса. Адвокати обох збираються розмовляти з кожним із присяжних індивідуально, аби запобігти заангажованості та упередженості.

При цьому, помічник прокурора США Хейган Скоттен пояснив, що політичні погляди присяжних не настільки важливі, оскільки рішення в обох справах можуть винести, зважаючи тільки на доказову базу.

Однак згадувати про Трампа й Джуліані під час слухань будуть постійно, бо вони мали зв’язок з підсудними. Загалом, судовий процес триватиме два тижні.

Справа проти Фрумана та Парнаса викликала суспільний резонанс після того, як стало відомо про їх тісний зв’язок з Джуліані. Саме Парнас та Фруман у 2019 році допомагали Джуліані збирати в Україні компромат проти Хантера Байдена, сина чинного американського президента Джо Байдена. Раніше Хантер працював в українській енергетичній компанії Burisma.

До федеральних обвинувачень Парнас та Фруман постійно наголошували на своїх зв’язках з 45-м американським президентом Дональдом Трампом. Але після цього вони дистанціювалися від нього. Сам Трамп також говорив, що не надто добре знайомий з ними.

Фруман почує судовий вирок на засіданні, яке відбудеться 21 січня.