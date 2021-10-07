Про це повідомляє американське видання Politico.
Адвокати Лева Парнаса, Андрія Кукушкіна та Ігоря Фрумана (соратників Трампа й Джуліані) наполягають на тому, що присяжні мають відповісти на ряд запитань стосовно відношення до політики й життя Трампа. Вони хочуть впевнитися в тому, що соратники експрезидента США не будуть покарані тільки через те, що мали певний зв’язок із Трампом чи Джуліані.
На наступному тижні розпочнеться судове засідання у справі Кукушкіна. Ще через тиждень – у справі Парнаса. Адвокати обох збираються розмовляти з кожним із присяжних індивідуально, аби запобігти заангажованості та упередженості.
При цьому, помічник прокурора США Хейган Скоттен пояснив, що політичні погляди присяжних не настільки важливі, оскільки рішення в обох справах можуть винести, зважаючи тільки на доказову базу.
Однак згадувати про Трампа й Джуліані під час слухань будуть постійно, бо вони мали зв’язок з підсудними. Загалом, судовий процес триватиме два тижні.
Справа проти Фрумана та Парнаса викликала суспільний резонанс після того, як стало відомо про їх тісний зв’язок з Джуліані. Саме Парнас та Фруман у 2019 році допомагали Джуліані збирати в Україні компромат проти Хантера Байдена, сина чинного американського президента Джо Байдена. Раніше Хантер працював в українській енергетичній компанії Burisma.
До федеральних обвинувачень Парнас та Фруман постійно наголошували на своїх зв’язках з 45-м американським президентом Дональдом Трампом. Але після цього вони дистанціювалися від нього. Сам Трамп також говорив, що не надто добре знайомий з ними.
Фруман почує судовий вирок на засіданні, яке відбудеться 21 січня.
- Раніше видання The New York Times повідомляло, що адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані обговорював з Генпрокурором Юрієм Луценком справу проти компанії Burisma Group, власником якої є ексміністр екології Микола Злочевський. У цій компанії раніше працював син колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена Хантер Байден.
- Хантер Байден працював в Burisma, коли генпрокурором України був Віктор Шокін, якого у 2016 році вимагав звільнити віцепрезидент США. Саме за часів генпрокурорства Шокіна в Україні було відкрито справу проти Burisma.
- Зазначено, що адвокат Трампа обговорив розслідування справи про Burisma і її ставлення до Байдена з Шокіним і Луценко. За інформацією The New York Times, для обговорення справи проти Burisma Юрій Луценко кілька разів зустрічався з адвокатом Трампа в Нью-Йорку в 2019 році. Як стверджують джерела, Луценко пізніше повідомив колегам, що під час однієї із зустрічей Джуліані подзвонив Трампу.