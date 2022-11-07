Про це пише Reuters.
У коментарях, опублікованих пресслужбою його кейтерингової фірми “Конкорд” у російському “ВКонтакте”, Пригожин заявив: “Ми втручалися (у вибори в США), ми втручаємося і будемо втручатися. Обережно, акуратно, хірургічним шляхом і по-своєму, так, як ми це вміємо”.
Це зізнання опублікували напередодні проміжних виборів у США у відповідь на запит про коментар російського сайту новин.
“Під час наших точкових операцій ми видалимо відразу обидві нирки і печінку”, — сказав Пригожин. Він не став уточнювати незрозумілий коментар.
Пригожина, якого часто називають “шеф-кухарем Путіна”, оскільки його кейтерингова компанія працює за контрактами з Кремлем, офіційно звинувачують у спонсоруванні російських “ферм тролів”, які прагнуть вплинути на політику США.
У липні Держдепартамент США запропонував винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію про Пригожина у зв’язку зі “втручанням у вибори США”. Він потрапив під санкції США, Великої Британії та Європейського Союзу.
Пригожин донедавна залишався в тіні, проте під час війни в Україні став відвертішим, зокрема й критикуючи дії російських генералів.
У вересні він також зізнався, що заснував пов’язану з Кремлем групу найманців Вагнера, яка діє в Сирії, Африці та Україні. Минулої п’ятниці вона відкрила центр оборонних технологій у Санкт-Петербурзі, що стало ще одним кроком Пригожина, щоб акцентувати свої військові здібності.
Довідка. ПВК “Вагнер” — незаконне збройне формування, що комплектується найманцями. Створена 2013 року в Російській Федерації для участі у збройних конфліктах без залучення регулярних військ. Від 2022 року згадується також під назвою ПВК “Ліга”.
Брала участь у бойових діях, зокрема, на сході України з 2014 року та під час повномасштабної війни проти України на стороні РФ, у Сирії на боці союзника Росії, режиму Асада, у Судані. Учасники групи підозрюються в численних воєнних злочинах, у злочинах проти людяності тощо, зокрема на території України.
Тренувальна база ПВК Вагнера початково розташовувалася на хуторі Веселий у Ростовській області. У середині 2015 року перенесена на хутір Молькін Горячеключевського району Краснодарського краю, поруч із загальновійськовим полігоном № 243 (військова частина 55485). 2015 року полігон було модернізовано і додатково оснащено. Поруч, окрім бази ПВК Вагнера, розташовані також 1-ша гвардійська ракетна бригада (військова частина 31853), 10-та окрема бригада спеціального призначення ГРУ міноборони (військова частина 51532). Офіційно ПВК Вагнера не платить за оренду землі і приміщень. Через появу у ЗМІ інформації про базу, керівництво розглядало можливість її перенесення до Таджикистану, Нагірного Карабаху чи Абхазії.
- Очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин продовжує зміцнювати свою владу та створювати військову структуру паралельно ЗС РФ, яка може стати загрозою для правління президента Росії Володимира Путіна, принаймні в інформаційному просторі.
- До збройного формування ПВК “Вагнера” почали масово рекрутувати в’язнів російських тюрем, які мають ВІЛ та гепатит C. Росіяни позначають хворих “бійців” браслетами на руках.
- Британські розвідники зауважили, що Євген Пригожин більше не заперечує свого зв’язку з ПВК “Вагнер” і, ймовірно, намагається підвищити свій авторитет “у напруженій російській системі національної безпеки”.