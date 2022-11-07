Соратник російського президента Путіна, бізнесмен Євгеній Пригожин заявив 7 листопада, що втручався у вибори в США і продовжуватиме робити це в майбутньому. Це перше подібне зізнання від особи, яку Вашингтон офіційно визнав причетною до спроб вплинути на американську політику.

Про це пише Reuters.

У коментарях, опублікованих пресслужбою його кейтерингової фірми “Конкорд” у російському “ВКонтакте”, Пригожин заявив: “Ми втручалися (у вибори в США), ми втручаємося і будемо втручатися. Обережно, акуратно, хірургічним шляхом і по-своєму, так, як ми це вміємо”.

Це зізнання опублікували напередодні проміжних виборів у США у відповідь на запит про коментар російського сайту новин.

“Під час наших точкових операцій ми видалимо відразу обидві нирки і печінку”, — сказав Пригожин. Він не став уточнювати незрозумілий коментар.

Пригожина, якого часто називають “шеф-кухарем Путіна”, оскільки його кейтерингова компанія працює за контрактами з Кремлем, офіційно звинувачують у спонсоруванні російських “ферм тролів”, які прагнуть вплинути на політику США.

У липні Держдепартамент США запропонував винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію про Пригожина у зв’язку зі “втручанням у вибори США”. Він потрапив під санкції США, Великої Британії та Європейського Союзу.

Пригожин донедавна залишався в тіні, проте під час війни в Україні став відвертішим, зокрема й критикуючи дії російських генералів.

У вересні він також зізнався, що заснував пов’язану з Кремлем групу найманців Вагнера, яка діє в Сирії, Африці та Україні. Минулої п’ятниці вона відкрила центр оборонних технологій у Санкт-Петербурзі, що стало ще одним кроком Пригожина, щоб акцентувати свої військові здібності.

Довідка. ПВК “Вагнер” — незаконне збройне формування, що комплектується найманцями. Створена 2013 року в Російській Федерації для участі у збройних конфліктах без залучення регулярних військ. Від 2022 року згадується також під назвою ПВК “Ліга”.

Брала участь у бойових діях, зокрема, на сході України з 2014 року та під час повномасштабної війни проти України на стороні РФ, у Сирії на боці союзника Росії, режиму Асада, у Судані. Учасники групи підозрюються в численних воєнних злочинах, у злочинах проти людяності тощо, зокрема на території України.

Тренувальна база ПВК Вагнера початково розташовувалася на хуторі Веселий у Ростовській області. У середині 2015 року перенесена на хутір Молькін Горячеключевського району Краснодарського краю, поруч із загальновійськовим полігоном № 243 (військова частина 55485). 2015 року полігон було модернізовано і додатково оснащено. Поруч, окрім бази ПВК Вагнера, розташовані також 1-ша гвардійська ракетна бригада (військова частина 31853), 10-та окрема бригада спеціального призначення ГРУ міноборони (військова частина 51532). Офіційно ПВК Вагнера не платить за оренду землі і приміщень. Через появу у ЗМІ інформації про базу, керівництво розглядало можливість її перенесення до Таджикистану, Нагірного Карабаху чи Абхазії.