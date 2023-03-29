Соратник Путіна заявив, що РФ «прагне запобігти ядерній війні»

29 березня соратник російського президента Володимира Путіна, секретар ради безпеки РФ Микола Патрушев завив, що РФ нібито "прагне запобігти ядерній війні та протистоянню між ядерними державами".

Про це інформує CNN.

Так, за словами Патрушева, РФ “переконана в необхідності запобігання будь-якого військового протистояння між країнами, які володіють ядерною зброєю”.

Водночас соратник Путіна заявив, що “Росія продовжить воювати” проти України. Він також пригрозив, що “провокаційна поведінка Заходу в умовах кризи в Україні може призвести до катастрофічних наслідків”.

Зокрема, Патрушев вказав на “постійне збільшення військової допомоги Україні з боку США та інших західних держав”.

Коментарі Патрушева прозвучали після того, як президент Росії Володимир Путін заявив, що Кремль планує розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Зауважимо, лише 27 березня Микола Патрушев погрожував, що Росія має зброю, щоб “знищити будь-якого ворога, включаючи Сполучені Штати”, якщо її власне існування опиниться під загрозою, звинувативши Вашингтон у “недооцінці ядерної могутності Москви”.

25 березня президент Росії заявив, що розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Хоча цей крок не був несподіваним, це – один із найвиразніших ядерних сигналів Росії з початку її повномасштабного вторгнення в Україну 13 місяців тому, і у відповідь Україна закликала скликати засідання Ради Безпеки ООН.

Блок НАТО заявив, що обіцянка президента Росії щодо нерозповсюдження ядерної зброї та його опис розміщення американської зброї за кордоном були далеко невідповідними.

Немає гарантій, що російський лідер виконає свій план розміщення зброї в Білорусі, але будь-який ядерний сигнал Путіна викликає занепокоєння на Заході. У Німеччині вже розкритикували заяву Путіна.

У США протягом року повномасштабної війни в Україні прагнули дати зрозуміти Путіну наслідки будь-якого використання ядерної зброї, навіть малопотужних тактичних засобів.

Путін порівняв розміщення зброї в Білорусі з практикою Сполучених Штатів щодо розміщення ядерної зброї в Європі. Вашингтон зберігає контроль над зброєю, утримуючи приймаючі країни, як-от Німеччину, від порушення своїх зобов’язань як неядерних держав.