Організатори традиційної Сорочинської ярмарки заявили про скасування заходу вперше в історії. Причиною вони назвали ситуацію з епідемією коронавірусу.

Про це повідомили в прес-службі заходу.

Планувалося, що Сорочинська ярмарка відбудеться з 18 по 23 серпня. Щорічно вона проходить в селі Великі Сорочинці (Полтавська область).

У повідомленні сказано, що в країні діють “подвійні стандарти”, оскільки, з огляду на збільшення кількості хворих коронавірусом, влада все одно послаблює карантин, дозволивши роботу оптових ринків і проведення деяких заходів.

“Не дивлячись на те що епідемічна ситуація в Україні з захворюваністю COVID-19 стабілізована, карантинні обмеження знімаються, працюють найбільші оптові ринки, а на серпень дозволено проведення масштабних виставок в Україні та заходів на Полтавщині, політика подвійних стандартів Національного Сорочинської ярмарки триває, і тому ми не можемо піддавати можливій небезпеці тих, хто любить ярмарку і приїжджає на неї, людей, яких ми також любимо і поважаємо”, – пояснили організатори.