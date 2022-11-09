Очікується, що цьогоріч проміжні вибори у США встановлять новий рекорд витрат, відтак буде зібрано понад 9 мільярдів доларів, що значно перевищує попередній рекорд у 7 мільярдів доларів, встановлений у 2018 році.

Про це йдеться у матеріалі Visual Capitalist.

Згідно з недавнім аналізом видання The Washington Post, 1 мільярд доларів із цих коштів надали 50 найбільших донорів: від інвесторів-мільярдерів до суднових магнатів і магнатів казино. Згідно зі списком 10 найбільших донорів, 168 мільйонів доларів було зібрано для демократів і 338 мільйонів доларів – для республіканців.

Отже, перше місце у списку донорів зайняв Джордж Сорос (статки: 7 млрд доларів)

Джордж Сорос – американський мільярдер угорського походження, широко відомий своїми філантропічними зусиллями та “зламом” Банку Англії. Він зробив видатну кар’єру менеджера хедж-фонду, заснувавши Soros Fund Management у 1970 році. Сорос пожертвував понад 30 мільярдів доларів зі своїх статків на різні цілі та благодійні організації. Він є засновником і головою двох Super PAC (комітетів політичних дій) під назвами Democracy PAC і Democracy PAC II. На відміну від звичайних PAC, Super PAC не мають обмежень щодо збору коштів чи політичних витрат.

На другому місці у списку – Елізабет і Річард Уйлайн (загальний капітал – 7 млрд доларів)

Елізабет і Річард Уйлайн є засновниками Uline, одного з найбільших у Північній Америці дистриб’юторів матеріально-технічного забезпечення: коробок, стрічок, рукавичок тощо. Компанія отримує кілька мільярдів від продажів на рік.

Подружжя привернуло увагу ЗМІ завдяки значним пожертвуванням Республіканській партії. За даними Forbes, з 1990-х років Уйлейни пожертвували загалом 194 мільйони доларів.

На третьому місці – Кеннет Гріффін (статки: 31 млрд доларів)

Кеннет Гріффін є засновником і генеральним директором Citadel, хедж-фонду, що базується в США. Він також володіє Citadel Securities, яка є найбільшим маркетмейкером на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE).

Маркетмейкери діють як посередники на фінансових ринках, полегшуючи замовлення на купівлю та продаж для інвесторів. Використовуючи як приклад акції, коли маркетмейкер отримує замовлення від покупця, він продає акції зі свого власного запасу. Це забезпечує безперебійну роботу фондового ринку.

На четвертому місці – Джеффрі Ясс (власний капітал: 30 млрд доларів)

Джеффрі Ясс, який колись був професійним азартним гравцем, є співзасновником Susquehanna International Group (SIG), успішної торгової фірми у Філадельфії. SIG спеціалізується на кількісних дослідженнях і торгівлі, яка передбачає використання комп’ютерних алгоритмів для визначення можливостей. Ясса часто називають найбагатшою людиною штату Пенсільванія, і він привернув увагу ЗМІ завдяки своїм великим політичним внескам.

На п’ятому місці – Сем Бенкман-Фрід (Власний капітал: 17 млрд доларів)

Сем Бенкман-Фрід є засновником і генеральним директором FTX, яка наразі є третьою за величиною біржею криптовалют після Binance та Coinbase. Компанія розташована на Багамах і пропонує торгівлю більш ніж 300 криптовалютами.

На шостому місці – Стівен Шварцман (власний капітал: 35 млрд доларів)

Стівен Шварцман є головою та генеральним директором The Blackstone Group, всесвітньо визнаної компанії прямих інвестицій. Портфель компаній Blackstone включає Ancestry.com, відомий сервіс сімейної історії, і Bumble, популярну онлайн-платформу для знайомств. Статки Шварцмана суттєво зросли з 2020 року.

На сьомому місці – Тімоті Меллон (сімейний капітал: 11 млрд доларів)

Тімоті Меллон був головою правління та власником контрольного пакета акцій Pan Am Systems, приватної компанії, що займається транспортом, виробництвом та енергетикою. У листопаді 2020 року корпорація CSX оголосила про підписання угоди про купівлю Pan Am. Продаж погоджено у квітні 2022 року.

У 2021 році Меллон потрапив у заголовки газет, коли стало відомо, що він зробив величезну пожертву в розмірі 53 мільйонів доларів у фонд будівництва прикордонної стіни Техасу. На момент звітності це становило 98% від загального обсягу фінансування.

На восьмому місці – Ларрі Еллісон (власний капітал: 102 млрд доларів)

Ларрі Еллісон є головою правління та співзасновником Oracle, однієї з найбільших у світі компаній-виробників програмного забезпечення. Oracle має ринкову капіталізацію понад 200 мільярдів доларів. Еллісон також був членом ради директорів Tesla з грудня 2018 року по серпень 2022 року.

Переважна більшість його політичних внесків пішла до Opportunity Matters Fund, який підтримує кандидатів, які просувають Opportunity Agenda.

На дев’ятому місці – Пітер Тіль (статки: 4 млрд доларів)

Пітер Тіль — успішний підприємець і венчурний капіталіст, можливо, найбільш відомий як співзасновник PayPal. Він також був співзасновником Palantir Technologies, компанії з аналізу даних, і є генеральним партнером Founders Fund, компанії венчурного капіталу з інвестиціями у такі відомі компанії, як SpaceX. Тіль є одним із найбільших донорів Республіканської партії, що відрізняє його від багатьох інших діячів Кремнієвої долини.

На десятому місці у списку донорів проміжних виборів-2022 у США – Патрік і Ширлі Райан (статки: 9 млрд доларів)

Патрік Раян є засновником і колишнім генеральним директором AON Corporation, однієї з найбільших у світі страхових компаній. У 2010 році він заснував іншу компанію під назвою Ryan Specialty Group, яка надає послуги страховим брокерам. Разом зі своєю дружиною Ширлі Райани зробили великі пожертви на користь Сенатського фонду лідерства та інших республіканських груп.