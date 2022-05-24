Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
“Вторгнення в Україну могло б стати початком Третьої світової війни, і наша цивілізація може не пережити її. Найкращий і, мабуть, єдиний спосіб зберегти нашу цивілізацію – якнайшвидше перемогти Путіна. У цьому суть”, – зазначив Сорос.
На його думку, наразі Путін, котрий раніше був переконаний, що “спецоперація” в Україні досягне всіх його цілей, тепер розуміє, що військова агресія була помилкою. Сорос переконаний, що очільник Кремля готується до переговорів щодо припинення вогню.
Проте, мільярдер зауважує, що Путіну більше не можна довіряти, тому перемир’я неможливе.
За словами Сороса, Європейський Союз має зрозуміти, що Путін може припинити постачання газу, “поки це справді боляче”.
Він також зауважив, що не може передбачити результат, але “Україна безумовно має шанси на перемогу”.
“Українці взяли на себе тягар нашої війни (за свободу), і ми маємо бути гідні їхньої жертовності у цій війні за наше майбутнє”, – резюмував фінансист.
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