Нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук, пославшись на фейк 6-річної давнини, запитала п'ятого президента Украині Петра Порошенка, навіщо він привітав президента Росії.

Про це йшла мова в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

У прямому ефірі нардеп Верещук заявила:

“Ми між собою на сьогодні не можемо домовитися, є Путін ворогом чи можна його вітати, як пан Порошенко, наприклад, 12 червня (2014 року — ред.) вітав з Днем Росії, коли вже був Слов’янськ, Краматорськ і так далі”.

На цю репліку Порошенко заперечив, що нардеп “бреше або її ввели в оману”, оскільки він не вітав президента Росії в той день.

Пізніше Верещук пояснила, що інформацію про те, що такий факт був, прочитала в ЗМІ. Зокрема, вона згадала новину на сайті “24 каналу”, в якій повідомляється, що під час телефонної розмови в червні 2012 року Порошенко привітав Путіна з Днем Росії. Зазначене ЗМІ в своєму матеріалі посилався на слова прес-секретаря глави російської держави Дмитро Пєсков.

Того дня про це повідомляли декілька українських ЗМІ, багато з них посилалися на прес-службу президента Росії, не наводячи посилання на прес-реліз. Зокрема, таким чином був оформлена новина на сайті “УН”, яка також згадувалася нардепом.

Порошенко порекомендував нардепу не покладатися на інформацію, джерелом якої є Кремль.

“Чи не користуйтеся, будь ласка, джерелами інформації Кремля, тому що ви так дуже швидко дійдете до розп’ятого слов’янському хлопчика”, — сказав Порошенко.

Після Верещук заявила, що в разі, якщо ця інформація була неправдивою, її мав особисто спростувати український президента. Порошенко на це заперечив, що офіційна інформація про розмову з російським лідером була розміщена на сайті глави держави.

“Сайт президента України заявив про мету і зміст розмови з паном Путіним. Але нецікаво читати сайти Кремля”, — поскаржився він.

На відео з 1:12:00