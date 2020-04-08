Про це повідомляє британська служба BBC.

Уточнюється, що міністр фінансів Королівства Ріші Сунак розповів, що Джонсон вже йде на поправку після того, як провів дві ночі у відділенні інтенсивної терапії.

За його словами, Прем’єр–міністр вже може самостійно сидіти на ліжку і “позитивно взаємодіє з командою клініки“.

Як повідомлялося раніше, 27 березня стало відомо, що прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заразився коронавірусом. 5 квітня Джонсон був госпіталізований для обстеження, через 10 днів після позитивного результату тесту на коронавірус. 6 квітня він був переведений до реанімації після того, як його стан погіршився.