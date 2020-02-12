Про це повідомляє національне агентство “Укрінформ“.
“Стан і чоловіки, і жінки, які зараз знаходяться в лікарнях Токіо, задовільний, вони перебувають під постійним наглядом лікарів. З ними підтримується зв’язок“, – розповів директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.
В той же час дипломат також додав, що госпіталізована жінка відчуває себе як при звичайному грипі, а у госпіталізованого чоловіка поки не спостерігається зовнішніх ознак хвороби.
Нагадаємо, що вже двоє українців заразились китайським атиповим коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess в Японії.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.
- Станом на 7 лютого число померлих від захворювання зросло до 634 осіб. За добу померли 70 людей.
- Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.