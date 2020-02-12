У Міністерстві закордонних справ повідомили, що стан українців, заражених китайським коронавірусом на лайнері Diamond Princess, залишається задовільним.

Про це повідомляє національне агентство “Укрінформ“.

“Стан і чоловіки, і жінки, які зараз знаходяться в лікарнях Токіо, задовільний, вони перебувають під постійним наглядом лікарів. З ними підтримується зв’язок“, – розповів директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

В той же час дипломат також додав, що госпіталізована жінка відчуває себе як при звичайному грипі, а у госпіталізованого чоловіка поки не спостерігається зовнішніх ознак хвороби.

Нагадаємо, що вже двоє українців заразились китайським атиповим коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess в Японії.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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