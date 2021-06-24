Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Очікується, що рідкісний діамант грушоподібної форми вагою 101,38 карата буде коштувати до 15 мільйонів доларів. Аукціон відбудеться 9 липня в Гонконзі.

Sotheby’s заявив, раніше жоден інший фізичний об’єкт такої високої вартості не продавався за криптовалюту.

Діамант, що отримав назву The Key 10138, є одним з десяти діамантів вагою понад 100 карат, коли-небудь виставлених на аукціон, тільки два з яких мали грушоподібні форми.

“Це воістину символічний момент. Найдавніший і символічний знаменник вартості тепер може бути вперше придбаний за новітню універсальну валюту людства”, – зазначила глава Sotheby’s Asia Патті Вонг.

  • Раніше коштовний камінь вагою 15,81 карата, який отримав назву “Сакура” і був проданий в Гонконгу за 29,3 млн доларів, був найдорожчим пурпурно-рожевим діамантом, будь-коли проданим на аукціоні.