Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Очікується, що рідкісний діамант грушоподібної форми вагою 101,38 карата буде коштувати до 15 мільйонів доларів. Аукціон відбудеться 9 липня в Гонконзі.

Sotheby’s заявив, раніше жоден інший фізичний об’єкт такої високої вартості не продавався за криптовалюту.

Діамант, що отримав назву The Key 10138, є одним з десяти діамантів вагою понад 100 карат, коли-небудь виставлених на аукціон, тільки два з яких мали грушоподібні форми.

“Це воістину символічний момент. Найдавніший і символічний знаменник вартості тепер може бути вперше придбаний за новітню універсальну валюту людства”, – зазначила глава Sotheby’s Asia Патті Вонг.

Crypto per carat! We’ve just announced that cryptocurrency will be accepted as payment for an exceptional 101.38-carat pear-shaped D Flawless diamond – a significant moment in the evolution of the market. https://t.co/ulHfAJN9uW @sothebysjewels #SothebysJewels #Cryptocurrency pic.twitter.com/QEwFqmbsGn

— Sotheby's (@Sothebys) June 21, 2021