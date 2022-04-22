За інформацією ЗМІ, щоранку біля посольства Росії в Ефіопії збираються сотні чоловіків різного віку, які готові воювати за РФ у війні проти України. У багатьох "добровольців" є чималий військовий досвід.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Повідомляється, що чергу з кількох сотень чоловіків біля посольства РФ в Ефіопії журналісти помітили у вівторок, 19 квітня. Чоловіки реєструвались в охоронців посольства, які записували їхні імена та просили підтвердити проходження військової служби.

Один з чоловіків, який вийшов з посольства РФ повідомив, що наразі у Росії достатньо сил для продовження війни проти України, але з ним зв’яжуться, якщо найманці знадобляться у майбутньому.

Водночас посольство Росії в Ефіопії не відповіло на запити ЗМІ щодо того, чи використовує РФ найманців з Африки в Україні. Трохи пізніше відомство все ж опублікувало офіційну заяву, що вони не вербують бойовиків, а ефіопи самі приходять до посольства, оскільки “висловлюють солідарність Росії”.

Відомо, що під час засідання Генасамблеї ООН Ефіопія закликала Україну та Росію до стриманості та не підтримала резолюцію, яка засуджує широкомасштабне вторгнення РФ в Україну.

Проте багато жителів Ефіопії підтримують Росію. Відомо, що тісні стосунки між державами існують ще з часів СРСР.

Бажання воювати за Росію в ефіопів, скоріш за все, виникло після повідомлень у соцмережах про те, що РФ виплачує найманцям по 2000 доларів та після війни надасть можливість залишитись у РФ.

“Я готовий підтримати російський уряд. Натомість як тільки я вийду, я отримаю пільги”, — сказав Лета Кібру біля посольства, куди він повернувся, щоб перевірити свою заяву.

Він додав, що прагне переїхати до Європи, тому що жити в Ефіопії стає все важче. Про пошук найманців для війни проти України Лета Кібру дізнався від друзів. Водночас інші чоловіки повідомили, що побачили відповідне оголошення у Facebook.

Чутки про пошук найманців поширились у березні, коли президент РФ Володимир Путін заявив про найманців з Близького Сходу, які готові воювати за РФ. Проте досі офіційно невідомо, чи хтось з них був відправлений на війну проти України.

Ще один житель Ефіопії, 40-річний Біньям Волдесадік заявив, що готовий поїхати до Росії, проте його основна мета – не воювати проти України, а виїхати з Ефіопії, оскільки від своєї країни він не має ніякої користі.

Вранці 20 квітня, коли Біньям прийшов до посольства РФ, кількість чоловіків там скоротилась до 20 людей. Як повідомив Біньям, охоронець сказав йому, що посольство більше не реєструє найманців.