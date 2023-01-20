Про це повідомляє CNN.
Під час свого звернення до учасників 8-го засідання контактної групи з питань оборони України у Рамштайні Володимир Зеленський зазначив, що результати єдності та підтримки видно на полі бою в Україні, а також запитав “чи багато у нас є часу?”.
Президент Зеленський зазначив, що терор не допускає дискусій, терор, який спалює місто за містом, стає зухвалим, коли у захисників свободи закінчується зброя проти нього. А також наголосив, що війна, яку розпочала Росія, не допускає зволікань.
“Але сотні дякую – це не сотні танків. Ми всі можемо використовувати тисячі слів у дискусіях, але я не можу використовувати слова замість гармат, які потрібні проти російської артилерії, або замість зенітних ракет, які потрібні для захисту людей від російських авіаударів”, – сказав Зеленський.
Він також подякував за зброю, надану союзниками, але підкреслив, що “час залишається зброєю для Росії”.
“Кожен підрозділ допомагає рятувати наш народ від терору. Але час – час залишається російською зброєю. Треба прискорюватися. Час має стати нашою спільною зброєю, як і ППО, і артилерія, і бронетехніка, і танки, про які ми ведемо переговори”, – підсумував Володимир Зеленський.
Зазначимо, що сьогодні, 20 січня, відбувається восьма зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”.
- 19 січня під час голосування німецький Бундестаг не підтримав пропозицію опозиційної фракції ХДС/ХСС передати танки Leopard 1 і Leopard 2 Україні.
- Міністр оборони США Ллойд Остін “тисне на німців”, щоб вони дозволили передати їхні танки Leopard в Україну, аби забезпечити “здатність у вирішальний момент” протистояти будь-якому потенційному весняному наступу Росії.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що у випадку, якщо Німеччина не надасть дозволу на передання Україні танків Leopard, Варшава “сама вчинить правильно”.