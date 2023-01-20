Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів пришвидшити надання Україні озброєння, адже час минає, а Росія використовує його як зброю.

Про це повідомляє CNN.

Під час свого звернення до учасників 8-го засідання контактної групи з питань оборони України у Рамштайні Володимир Зеленський зазначив, що результати єдності та підтримки видно на полі бою в Україні, а також запитав “чи багато у нас є часу?”.

Президент Зеленський зазначив, що терор не допускає дискусій, терор, який спалює місто за містом, стає зухвалим, коли у захисників свободи закінчується зброя проти нього. А також наголосив, що війна, яку розпочала Росія, не допускає зволікань.

“Але сотні дякую – це не сотні танків. Ми всі можемо використовувати тисячі слів у дискусіях, але я не можу використовувати слова замість гармат, які потрібні проти російської артилерії, або замість зенітних ракет, які потрібні для захисту людей від російських авіаударів”, – сказав Зеленський.

Він також подякував за зброю, надану союзниками, але підкреслив, що “час залишається зброєю для Росії”.

“Кожен підрозділ допомагає рятувати наш народ від терору. Але час – час залишається російською зброєю. Треба прискорюватися. Час має стати нашою спільною зброєю, як і ППО, і артилерія, і бронетехніка, і танки, про які ми ведемо переговори”, – підсумував Володимир Зеленський.

Зазначимо, що сьогодні, 20 січня, відбувається восьма зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”.