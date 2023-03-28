Понад 300 фехтувальників написали лист до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) і Міжнародної федерації фехтування (FIE) з проханням переглянути рішення про повернення до змагань російських та білоруських спортсменів.

Про це сповіщає Reuters.

Як повідомляється, лист, адресований президенту МОК Томасу Баху та тимчасовому президенту FIE Емманюелю Каціадакісу, підписали 318 фехтувальників, 286 з яких продовжують виступати, решта – вже закінчили кар’єру.

Наголошено, що серед адресантів – спортсмени з Європи, США, Канади, Мексики, Бразилії, Чилі та Японії. За їхніми словами, рішення дозволити спортсменам з Росії та Білорусі змагатися на міжнародній арені – “катастрофічна помилка”.

“Повністю нехтуючи голосами спортсменів, ви дозволили Росії та Білорусі повернутися до змагань FIE. Це – очевидне порушення позиції Міжнародного олімпійського комітету. Також це є підтвердженням того, що інтереси Росії переважають думку й права спортсменів, особливо тих, хто представляє Україну”, – пояснюється у листі.

Нагадаємо, що 16 березня виконавчий комітет Федерації фехтування Німеччини повідомив Всесвітню федерацію фехтування FIE про те, що не буде проводити Кубок світу з рапіри серед жінок, запланований на перші вихідні травня в Таубербішофсхаймі.

Додамо, що 10 березня FIE дозволила спортсменам із Росії та Білорусі брати участь у турнірах під своєю егідою, повідомляла пресслужба Верховної Ради України. Згодом проти допуску росіян та білорусів до міжнародних турнірів виступили федерація фехтування Литви та Союз фехтування скандинавських країн. Вони не підтримали рішення Міжнародної федерації фехтування (FIE).