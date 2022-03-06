Про це повідомляють #Букви.
На Херсонщині у місті Нова Каховка в Херсонської області, яку наразі окупували російські війська, мешканці міста зібралися на мітинг проти загарбників.
Протест організували на вулиці Першотравнева, 25 біля кінотеатру “Юність”.
Також вчора мешканці Херсона та Мелітополя, де знаходяться російські війська, вийшли на акції протесту під прапорами України, вимагаючи від російських військових покинути їхні міста.
Сотні людей у Новій Каховці (Херсонська область) вийшли на протест проти окупантів. pic.twitter.com/0IAeGXCJTI
— Букви (@Bykvu) March 6, 2022
- Водночас російські загарбники наразі намагаються захопити місто Ізюм на Харківщині. Відомо, що вони обстрілювали місто протягом всієї ночі.
- Раніше у Київській області на виїзді з міста Ірпінь російські окупаційні війська відкрили вогонь по мирних мешканцях доки ті намагались евакуюватись.
- Відомо, що наразі Запорізька АЕС перебуває під контролем російських окупаційних військ.
- Нещодавно українські воїни ліквідували під Миколаєвом батальонно-тактичну групу окупантів. Більшість зрадників були колишніми військовими України, проте у 2014 році перейшли на бік РФ у Криму.