Мешканці Нової Каховки вийшли на мітинг під українським прапором з вимогами до окупантів залишити місто.

Про це повідомляють #Букви.

На Херсонщині у місті Нова Каховка в Херсонської області, яку наразі окупували російські війська, мешканці міста зібралися на мітинг проти загарбників.

Протест організували на вулиці Першотравнева, 25 біля кінотеатру “Юність”.

Також вчора мешканці Херсона та Мелітополя, де знаходяться російські війська, вийшли на акції протесту під прапорами України, вимагаючи від російських військових покинути їхні міста.