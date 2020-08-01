Про це повідомляє видання The Guardian.

У невеликих прозорих пакетиках люди виявляли чорне або біле насіння. При цьому на упаковці посилок вказувалося, що всередині знаходяться іграшки або біжутерія. Журналісти припускають, що таким чином відправники намагалися уникнути проблем з митницею.

На посилках вказані адреса та ім’я одержувача. Багато з них були помічені китайськими ієрогліфами та написом “Пошта Китаю”. У Британії люди отримували посилки “з Сінгапуру”.

Тільки в одному американському штаті Флорида дивні посилки отримали 630 жителів (один із американців отримав три таких за тиждень). У Великій Британії прийшло не менше сотні відправлень. Також відомо про доставку подібних посилок в Нову Зеландію і Португалію.

Як повідомляє видання The New York Times, у США офіційні особи попередили жителів 27 штатів про підозрілі посилки з насінням невідомих рослин “з Китаю”. У попередженнях відзначається, що насіння може належати інвазивним, чужорідним рослинам.

Такі повідомлення були видані в штатах: Вашингтон, Вірджинія, Кентуккі, Колорадо, Делавер, Джорджія, Айова, Меріленд, Міннесота, Міссісіпі, Вайомінг, Монтана, Небраска, Невада, Нью-Гемпшир, Північна Кароліна, Південна Кароліна, Північна Дакота, Оклахома, Теннессі, Техас, Західна Вірджинія, Флорида та інших.

Міністерство сільського господарства США закликало громадян не саджати насіння і знищувати його. Зараз у відомстві разом зі Службою митного і прикордонного контролю намагаються з’ясувати, хто відправляє посилки. Таке ж розслідування проводять і в Британії.

В американському міністерстві не виключають, що посилки – частина шахрайської схеми: власники онлайн-магазинів розсилають товари на випадкові адреси і штучно підвищують рейтинг, підробляючи позитивні відгуки.

Поліція зі штату Огайо (США) також припускає, що насіння може бути частиною шахрайської схеми.

“Шахрайство полягає в тому, що постачальник для підвищення рейтингу продуктів і популярності в Інтернеті відправляє недорогий продукт мимовільному одержувачу, а потім від імені жертви залишає позитивні відгуки про свої продукти”, – йдеться в заяві поліції.

У Міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що поштові стікери є підробленими, і попросили поштову службу США передати посилки для проведення розслідування.