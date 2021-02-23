Про це повідомляють кореспонденти #Букв.
Напередодні початку акції, запланованого на 20:00, до місця її проведення почали стягувати силовиків.
Близько 19-ї години на Банковій розгорнули два кордони нацгвардійців поліціянтів, один з них — безпосередньо біля воріт Офісу президента.
Учасники акції — орієнтовно, декілька сотень — вишикувалися перед кордоном нацгвардійців.
Активісти з тематичними плакатами скандували гасла: “Стерненку — Волю”, “Аваков — чорт” та інші.
Вони вимагали у правоохоронців пропустити їх для проведення брифінгу. Тим часом з іншого боку прибували силовики.
#Букви також ведуть онлайнову трансляцію з місця події:
Нагадаємо, сьогодні Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна.
В залі Приморського районного суду Одеси активіст Сергій Стерненко зателефонував президенту Володимиру Зеленському і “подякував” за вирок.
Активісти, що прийшли підтримати Сергія Стерненка, розлютив вирок – під судом лунали вибухи петард та сталися сутички.
Про справу, за якою Стерненко отримав вирок у деталях — в матеріалі #Букв.
- Раніше #Букви розповідали, що відомо про Стерненка та відкриті проти нього справи.