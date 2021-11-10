Фотограф Спенсер Тунік організував інсталяцію та відзняв 200 оголених добровольців, пофарбованих у білий колір, на березі Мертвого моря. Так він хоче привернути увагу до його висихання.

Про це повідомила телерадіокомпанія CNN

Американський фотограф Спенсер Туніка уже не вперше організовує подібний проєкт. Зокрема, у 2016 він провів фотосесію в Британії. Тоді учасників фарбували в морські відтінки кольорів, щоб показати зв’язок між морем та містом.

Цього разу Спенсер Тунік хотів привернути увагу до висихання мертвого моря. Отже, 200 чоловіків та жінок, пофарбовані у білий колір, з’явились оголеними на березі моря.

“Я тут, щоб підвищити обізнаність про те, що відступають води Мертвого моря і привернути увагу до екологічної катастрофи, яка відбувається”, – сказав фотограф.

Білу фарбу використали, щоб показати колір солі на тілі. Активістів роздягнули та пофарбували для проведення аналогії із соляними стовпами з біблійної легенди про Лота.

“Людство може вплинути на величезне море. І я думаю, що показ цього зіставлення тіла – дуже крихкого – проти Мертвого моря, яке так само крихке, принесе нову енергію в роботу та розмови людей”, – додав він.

Зауважимо, що Мертве море — одна з найсолоніших водойм світу, розташована на території Ізраїлю та Йорданії. Щорічно його рівень води падає більше ніж на метр, а площа від 1960-х років скоротилася приблизно на третину.