Про це повідомила телерадіокомпанія CNN
Американський фотограф Спенсер Туніка уже не вперше організовує подібний проєкт. Зокрема, у 2016 він провів фотосесію в Британії. Тоді учасників фарбували в морські відтінки кольорів, щоб показати зв’язок між морем та містом.
Цього разу Спенсер Тунік хотів привернути увагу до висихання мертвого моря. Отже, 200 чоловіків та жінок, пофарбовані у білий колір, з’явились оголеними на березі моря.
“Я тут, щоб підвищити обізнаність про те, що відступають води Мертвого моря і привернути увагу до екологічної катастрофи, яка відбувається”, – сказав фотограф.
Білу фарбу використали, щоб показати колір солі на тілі. Активістів роздягнули та пофарбували для проведення аналогії із соляними стовпами з біблійної легенди про Лота.
“Людство може вплинути на величезне море. І я думаю, що показ цього зіставлення тіла – дуже крихкого – проти Мертвого моря, яке так само крихке, принесе нову енергію в роботу та розмови людей”, – додав він.
Зауважимо, що Мертве море — одна з найсолоніших водойм світу, розташована на території Ізраїлю та Йорданії. Щорічно його рівень води падає більше ніж на метр, а площа від 1960-х років скоротилася приблизно на третину.
- Нагадаємо, іспанський фотограф переміг у міжнародному конкурсі зі світлиною дитини, яка спить у зруйнованому будинку на пляжі Гани.