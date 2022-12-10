Під час обшуку СБУ на території Харківської єпархії УПЦ (МП) виявлено сотні тисяч готівки, російську пропагандистську літературу та сухпайки окупантів

Про це повідомляє пресслужба СБУ у Telegram.

Під час обшуку на території єпархії виявили бібліотеки з прокремлівською літературою, матеріали, що вихваляють країну-агресора, і велику кількість готівки у різній валюті, включно з російськими рублями.

В одній з церков, зокрема, зберігались сухпайки російських окупаційних угруповань. Там же викрили монаха з паспортом РФ.

Зараз правоохоронці перевіряють його, ймовірну, причетність до розвідувально-підривної діяльності спецслужб країни-агресора.