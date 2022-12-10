Про це повідомляє пресслужба СБУ у Telegram.
Під час обшуку на території єпархії виявили бібліотеки з прокремлівською літературою, матеріали, що вихваляють країну-агресора, і велику кількість готівки у різній валюті, включно з російськими рублями.
В одній з церков, зокрема, зберігались сухпайки російських окупаційних угруповань. Там же викрили монаха з паспортом РФ.
Зараз правоохоронці перевіряють його, ймовірну, причетність до розвідувально-підривної діяльності спецслужб країни-агресора.
- Співробітники Служби безпеки України зібрали докази щодо вини керівника Почаївської духовної семінарії в антиукраїнській діяльності.
- Співробітники СБУ завершили контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ МП, які розташовані у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях, й виявили російські паспорти та прапор “новоросії”.
- СБУ опублікувала перелік осіб, які потрапили у “церковний список” санкцій РНБО та були затверджені президентом України.