Понад 350 лікарів і медичних працівників в Індонезії заразилися коронавірусом COVID-19, незважаючи на вакцинацію препаратом Sinovac.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

За словами голови управління охорони здоров’я в районі Кудус Бада Ісмойо, у більшості медиків не було симптомів, і вони самоізолювались вдома, але десятки були госпіталізовані з високою температурою і зниженням рівня насичення киснем.

Медичні працівники, визнані пріоритетним групою, були одними з перших, хто пройшов вакцинацію з січня. Майже всі вони отримали вакцину проти COVID-19, розроблену китайською біофармацевтичною компанією Sinovac.

У той час як число індонезійських медичних працівників, які помирають від COVID-19, різко знизилося з 158 в січні до 13 у травні, експерти громадської охорони здоров’я кажуть, що недавні госпіталізації викликають занепокоєння.