З кінця лютого щонайменше 480 українських сімей із дітьми та 180 одиноких дорослих у Великій Британії стали безпритульними.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Відомо, що британський уряд розробив програму “Житло для України” та запровадив сімейні візи задля забезпечення житлом вимушено переміщених осіб. Проте ці інструменти не завжди коректно працюють та іноді змушують людей відчувати труднощі.

До 3 червня реалізація програми “Житло для України” закінчилася тим, що 145 вимушено переміщених українців залишилися без даху над головою. Зокрема, 90 випадків було спричинено розривом домовленості, а 55 — тим, що житло було недоступним або непридатним для проживання.

Зокрема, історія Анни, яка змушена була тікати від війни з Києва разом із чоловіком та трирічним сином, закінчилася так само прикро.

Сім’я прибула до Великої Британії наприкінці березня та поселилися в британської родини, яка жила у великому будинку в Нортгемптоні. Однак через декілька тижнів господарі перестали бути такими ж привітними, як і напочатку.

“Ми не розуміли, що відбувається, тому що вони дуже швидко змінили настрій”, — повідомляє Анна.

Згодом Анну з родиною переселили до прибудови, забравши ключі від неї. А невдовзі господар будинку взагалі вирішив відмовитися від участі в програмі.

Таких історій чимало: загалом вже 480 українців у Великій Британії, що вимушено стали безпритульними, звернулися по допомогу в надії отримати дах над головою.