Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

Уточнюється, що затриманому оголосили про підозру за статтею “незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, або вибуховими речовинами”. Стаття передбачає максимальне покарання у 7 років позбавлення волі.

Повідомляється, що підозрюваний продавав жителю міста Харкова автомат “АКС-74”, 1200 набоями, і 5 магазинів до нього за ціною в 1,5 тисячі доларів.

При цьому співробітник СБУ був затриманий безпосередньо під час збуту партії патронів. Також у нього під час обшуку було виявлено 2 гранати і автомат “АКС-74”.