У столичній лікарні помер працівник державного концерну "Укроборонпром", у якого напередодні діагностували коронавірус.

Про це повідомили в прес-службі концерну.

Як повідомлялося раніше, у одного з працівників київського підприємства державного концерну “Укроборонпром” діагностували коронавірус. Він був госпіталізований у важкому стані. Сьогодні чоловік помер.

“Чоловікові було 72 роки, він працював токарем на підприємстві майже все життя — з 1975 року”, — йдеться в повідомленні.

У концерні запевники, що загиблий не був на підприємстві з 20 березня та останнім часом перебував вдома.

На сьогодні це єдиний випадок захворювання на підприємствах концерну.

“Це – перший і наразі єдиний випадок захворювання та смерті від коронавірусної інфекції у державних оборонних підприємствах зі складу “Укроборонпром”. Станом на 6 квітня 2020 року інших випадків на підприємствах Концерну не виявлено”, — зазначили в “Укроборонпромі”.