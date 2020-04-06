Про це повідомили в прес-службі концерну.
Як повідомлялося раніше, у одного з працівників київського підприємства державного концерну “Укроборонпром” діагностували коронавірус. Він був госпіталізований у важкому стані. Сьогодні чоловік помер.
“Чоловікові було 72 роки, він працював токарем на підприємстві майже все життя — з 1975 року”, — йдеться в повідомленні.
У концерні запевники, що загиблий не був на підприємстві з 20 березня та останнім часом перебував вдома.
На сьогодні це єдиний випадок захворювання на підприємствах концерну.
“Це – перший і наразі єдиний випадок захворювання та смерті від коронавірусної інфекції у державних оборонних підприємствах зі складу “Укроборонпром”. Станом на 6 квітня 2020 року інших випадків на підприємствах Концерну не виявлено”, — зазначили в “Укроборонпромі”.
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