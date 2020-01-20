Працівника Управління державної охорони виявили мертвим в приміщенні Центральної виборчої комісії в Києві.

Про це повідомили в прес-службі Держбюро розслідувань.

Тіло чоловіка з вогнепальним пораненням було виявлено в одному з приміщень ЦВК на бульварі Лесі Українки в столиці. За попередньою інформацією, чоловік сам вистрілив в себе.

“За попередньою інформацією, близько 18:20 20 січня 2020 року працівник УДО вистрілив собі в голову з табельної зброї, а саме пістолету Макарова. Від отриманого поранення військовослужбовець загинув на місці”, — повідомили в ДБР.

За фактом смерті чоловіка було порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 115 Кримінального Кодексу України. На місці події тривають слідчі дії.