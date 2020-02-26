Звернення було опубліковано на офіційній сторінці посольства в Twitter.

Зокрема аташе з питань армії й оборони Томас Воффорд у  момент анексії Криму Росією працював радником з питань оборони в місії США при НАТО.

“Той жахливий момент для України, для демократії, для стабільності у світі вплинув на нас, а також на наших колег таким чином, що ми почали шукати можливість служити в посольстві США в Києві на наших сьогоднішніх посадах”, – розповів він.

За словами дипломатів, шість років тому всі вони зрозуміли, що Росія “грубо порушує права людини в Криму, а також ігнорує міжнародні норми”.

“Для нас це честь. Бути тут сьогодні в Україні, працюючи пліч-о-пліч з українцями”, – сказала заступник прес-аташе Крістін Хопкінс.

  • У середу, 26 лютого, відзначається День опору Криму російській окупації. Досі цей день не був заснований на рівні указу президента України.
  • Міністерство закордонних справ України в річницю незаконної анексії Криму Росією вказало на репресії на півострові.
  • Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця в ООН нагадав про незаконну анексію Криму Росією і порушеннях прав людини на півострові.