Співробітники посольства США в Україні розповіли про те, як на них вплинула незаконна анексія Криму Росією.

Звернення було опубліковано на офіційній сторінці посольства в Twitter.

Зокрема аташе з питань армії й оборони Томас Воффорд у момент анексії Криму Росією працював радником з питань оборони в місії США при НАТО.

“Той жахливий момент для України, для демократії, для стабільності у світі вплинув на нас, а також на наших колег таким чином, що ми почали шукати можливість служити в посольстві США в Києві на наших сьогоднішніх посадах”, – розповів він.

За словами дипломатів, шість років тому всі вони зрозуміли, що Росія “грубо порушує права людини в Криму, а також ігнорує міжнародні норми”.

“Для нас це честь. Бути тут сьогодні в Україні, працюючи пліч-о-пліч з українцями”, – сказала заступник прес-аташе Крістін Хопкінс.

Американські дипломати діляться думками щодо сумних роковин агресії Росії в Криму та про те, як це вплинуло на їхнє бажання активно підтримувати партнерство США та України сьогодні. #КримЦеУкраїнаhttps://t.co/mF0WNW3DtK — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 26, 2020