Звернення було опубліковано на офіційній сторінці посольства в Twitter.
Зокрема аташе з питань армії й оборони Томас Воффорд у момент анексії Криму Росією працював радником з питань оборони в місії США при НАТО.
“Той жахливий момент для України, для демократії, для стабільності у світі вплинув на нас, а також на наших колег таким чином, що ми почали шукати можливість служити в посольстві США в Києві на наших сьогоднішніх посадах”, – розповів він.
За словами дипломатів, шість років тому всі вони зрозуміли, що Росія “грубо порушує права людини в Криму, а також ігнорує міжнародні норми”.
“Для нас це честь. Бути тут сьогодні в Україні, працюючи пліч-о-пліч з українцями”, – сказала заступник прес-аташе Крістін Хопкінс.
Американські дипломати діляться думками щодо сумних роковин агресії Росії в Криму та про те, як це вплинуло на їхнє бажання активно підтримувати партнерство США та України сьогодні. #КримЦеУкраїнаhttps://t.co/mF0WNW3DtK
— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 26, 2020
- У середу, 26 лютого, відзначається День опору Криму російській окупації. Досі цей день не був заснований на рівні указу президента України.
- Міністерство закордонних справ України в річницю незаконної анексії Криму Росією вказало на репресії на півострові.
- Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця в ООН нагадав про незаконну анексію Криму Росією і порушеннях прав людини на півострові.