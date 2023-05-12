Протягом останніх кількох днів у соцмережах набирає обертів дискусія щодо необхідності створення купе для жінок у потягах "Укрзалізниці". Користувачки зазначають, що у більшості випадків не почувають себе безпечно у купе виключно з чоловіками.

Про це повідомляють #Букви, посилаючись на дописи та обговорення користувачів Twitter.

Активне обговорення ідеї створення окремих купе для жінок у потягах “Укрзалізниці” розпочалося з допису користувачки @Unamanunaa, яка доволі емоційно висловилася щодо перебування в одному купе з трьома чоловіками. Її допис зібрав більше одного мільйона переглядів та понад 4 тисячі вподобайок станом на час публікації цієї новини.

“Бл*. Нах*й таке задоволення. Я ж тільки зайшла в купешку і тут п*здець. Три чоловіки. С*ка. Й*баних три чоловіки. Я тут три хвилини, а мені вже не добре. Шановна Укрзалізниця, зробіть, будь ласка, тільки жіночі купе. Бо я певне зараз буду купляти квиток в інше купе”, – написала дівчина.

Згодом, після резонансу у коментарях, вона визнала, що опублікувала допис у не зовсім коректній формі. Проте, дівчина додала, що не довіряє малознайомим чоловікам: “Та, якби я залишилась в тому купе, може б, і нічого не сталось. А може ви б почули новину, що дівчину 24 років зґвалтували три чоловіки. Ніхто не знає, які є альтернативні варіанти розвитку”, – зауважила користувачка.

Думки пересічних читачів Twitter розділилися. Зокрема, одні підтримують дівчину та заявляють, що вона вчинила правильно, інші стверджують, що її висловлювання засновані лише не власному досвідові, і це не можна приписувати усім чоловікам.

Також були люди, що поставилися до обговорення нейтрально або почали створювати меми щодо “жіночого купе”.

Допис @Unamanunaa змусив деяких користувачок також поділитися своїми пересторогами, розповідаючи власні історії про домагання у потягах, зокрема в купе.



















Соцмережами ширяться дискусії щодо необхідності «жіночого купе» у потягах «Укрзалізниці»: деталі // 10 фото

Крім того, чоловіки у коментарях зазначали, що на тлі повномасштабної російсько-української війни, подорожуючи за кордон, жінки знаходитимуться у потязі здебільшого серед інших жінок, адже чоловіки призовного віку не мають права на виїзд з України.

Коли дуже сильно хочеш в жіноче купе. pic.twitter.com/Pwtq5jdZZ7 — Сігай Денис (@DenysSihay) May 12, 2023

Тим часом мужик зайшов в жіноче купе: pic.twitter.com/tiDpb88w7a — Шапка Вілкула (@otozh_bo) May 11, 2023

Це не вперше, коли “Укрзалізницю” закликали до створення окремих купе для жінок. Так, три роки тому, у 2020 компанія вже зазначала, чому не може створити окремі купе. Наразі “УЗ” не коментувала дискусію в Twitter, що повільно переходить й у Facebook.

“По-перше, на сьогодні [станом на 2020 рік] в компанії відсутній достатній ресурс парку пасажирських вагонів для виділення окремих купе. Тобто, може виникнути ситуація з недостатньою заселеністю вагонів, що призведе до незадоволення потреб населення у наявності вільних місць у поїздах. По-друге, з правової точки зору ми не можемо відмовити пасажиру в купівлі квитка. Крім того, онлайн Укрзалізниця не може гарантувати, що в купе поїзда буде чоловік або жінка. Існують імена та прізвища, які важко ідентифікувати за статевою ознакою: це можуть бути іноземні, подвійні імена тощо”, – написали в “УЗ” у Facebook 16 жовтня 2020 року.