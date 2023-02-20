Приїзд президента США Джо Байдена до Києва став приводом для безлічі мемів та жартів у соціальних мережах. Ще до офіційних заяв стосовно прибуття американського лідера до Києва користувачі почали активно ділитися своїми гумористичними творіннями.

Реакцію соцмереж зібрали #Букви.

Візит Байдена, який до останнього тримали у секреті, став головним інфоприводом в Україні.

Користувачі іронізували, що американський президент прибуде до знаменитих в Україні місць — “АТБ” та “Пузатої хати”. У мемі президент Володимир Зеленський стоїть з колегою Джо Байденом біля української мережі ресторанів, який питає: “Це те блаженне місце, про яке ти мені розказував?”.

У мемах лідер США “продовжував відвідувати” популярні місця, серед яких – кав’ярня та відомі пиріжки з “Київської перепічки”.







Соцмережі зустріли мемами Байдена в Україні // 4 фото

Користувачі згадали, що 20 лютого до України прибула ізраїльська парламентська делегація, пожартувавши, що інфопривід стосовно прибуття Байдена затьмарив цю новину.

У соцмережах не обійшли тему того, як в інтернеті шириться інформація про видачу повісток.

“Центр Києва. Виписують повістку пенсіонеру. Поширте по всіх групах”, – підписали так одну з перших фотографій прибуття Байдена.

Крім того, користувачі згадали, як Володимир Зеленський давав інтерв’ю в метро. Цього разу вони прифотошопили двох президентів, які сидять у переповненій станції метро і спілкуються.

Також інші меми, які створили користувачі соцмереж:

Окрім жартів була згадка, що візит президента США свідчить про підтримку України. Один із користувачів підкреслив, що Байден не злякався приїхати до столиці України, хоча Штати, зазвичай, “маніакальні в питаннях безпеки своїх президентів”.