Реакцію соцмереж зібрали #Букви.
Візит Байдена, який до останнього тримали у секреті, став головним інфоприводом в Україні.
Користувачі іронізували, що американський президент прибуде до знаменитих в Україні місць — “АТБ” та “Пузатої хати”. У мемі президент Володимир Зеленський стоїть з колегою Джо Байденом біля української мережі ресторанів, який питає: “Це те блаженне місце, про яке ти мені розказував?”.
У мемах лідер США “продовжував відвідувати” популярні місця, серед яких – кав’ярня та відомі пиріжки з “Київської перепічки”.
Соцмережі зустріли мемами Байдена в Україні // 4 фото
Користувачі згадали, що 20 лютого до України прибула ізраїльська парламентська делегація, пожартувавши, що інфопривід стосовно прибуття Байдена затьмарив цю новину.
У соцмережах не обійшли тему того, як в інтернеті шириться інформація про видачу повісток.
“Центр Києва. Виписують повістку пенсіонеру. Поширте по всіх групах”, – підписали так одну з перших фотографій прибуття Байдена.
Крім того, користувачі згадали, як Володимир Зеленський давав інтерв’ю в метро. Цього разу вони прифотошопили двох президентів, які сидять у переповненій станції метро і спілкуються.
Також інші меми, які створили користувачі соцмереж:
Окрім жартів була згадка, що візит президента США свідчить про підтримку України. Один із користувачів підкреслив, що Байден не злякався приїхати до столиці України, хоча Штати, зазвичай, “маніакальні в питаннях безпеки своїх президентів”.
- Президент США Джо Байден розповів про спогади річної давнини: про розмову з президентом України Володимиром Зеленським на початку війни та очікування світу на падіння Києва.
- Сьогодні президент США Джо Байден відвідав Україну – поїздка до останнього трималася в таємниці.
- Президент США Джо Байден наголосив на “непохитній” підтримці Сполученими Штатами України, оголосив про нову військову допомогу та новий ряд санкцій проти Росії.
- Джо Байден під час історичного візиту до столиці України наголосив: він тут, аби вчергове наголосити на підтримці України в її боротьбі за свободу.
- Президент США Джо Байден наголосив, що Київ захопив частину його серця і він радий повернутися до столиці України.
- Візит в Україну високопоставленого гостя до останнього був секретним, він ніде офіційно не анонсувався.
- Президент США Джо Байден під час візиту до Києва відвідав Михайлівський собор. Коли він з президентом України Володимиром Зеленським вийшли зі стін храму, у столиці пролунала сирена повітряної тривоги. Кадри із двома президентами, які йдуть під звуки сирени, розійшлися не лише соцмережами України, але й по іноземних ЗМІ.
- Президент США Джо Байден завершив свій неоголошений візит Києва та поїхав до Польщі.