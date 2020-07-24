Американський винахідник, програміст, співзасновник компанії Apple Inc. Стів Возняк подав до суду на YouTube. Причиною стали шахрайські ролики, доступні на відеохостингу. Вони пов'язані з роздачею біткоїнів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За словами Возняка, YouTube протягом декількох місяців дозволяв шахраям використовувати його ім’я та образ у рамках фейкової роздачі біткоїнів (на зразок тієї, з якою нещодавно зіткнулися користувачі Twitter).

Шахраї використовували зображення та відеозаписи з Возняком, щоб виманити у користувачів YouTube криптовалюту. Вони переконували користувачів, що співзасновник Apple поверне відправлену йому в біткоїнах суму в двократному розмірі (що не відповідало дійсності).

“На YouTube регулярно транслюються шахрайські відеоролики і рекламні матеріали, в яких використовуються фейкові зображення та відеозаписи позивача Стіва Возняка та інших відомих підприємців з IT-галузі, і які обманюють користувачів YouTube на мільйони доларів”, – йдеться в позові, який цитує видання The Verge.

У подібних відео, крім Возняка, фігурують співзасновник Microsoft Білл Гейтс, засновник SpaceX та Tesla Ілон Маск, інвестор та письменник Роберт Кіосакі та інші.

Возняк став одним із 18 позивачів, які просять суд змусити YouTube і компанію Alphabet Inc. (материнська компанія Google) негайно видалити відео і попередити користувачів про шахрайство. Вони також вимагають компенсації збитку.

За словами Возняка, YouTube ніяк не відреагував на запити про видалення шахрайських відеороликів. У зв’язку з цим співзасновник Apple вважає, що сервіс не тільки надає ресурси для розміщення роликів, але і отримує з цього вигоду.

Позивачі супроводили заяву скріншотами, на яких видно, що зображення та відеозаписи з Возняком використовуються для роздачі біткоїнів.

Представники YouTube в коментарі агентству Bloomberg запевнили, що серйозно ставляться до повідомлень про зловживання на відеохостингу і вживають швидких заходів, коли виявляють порушення своєї політики, в тому числі шахрайство. Так, на YouTube були видалені понад 6 мільйонів відео в першому кварталі і майже 2 мільйони акаунтів за порушення політики сервісу.