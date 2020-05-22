Про це повідомила в Instagram його дружина, співачка Санта Дімопулос.

“Мій чоловік перехворів, 12 днів в лікарні і каже, що так не хворів ніколи (з огляду на його сильний імунітет і те що у нього не було запалення легенів”, — розповіла артистка.

У цій же публікації Дімопулос розкритикувала людей, які не вірять в те, що COVID-19 несе небезпеку, і закликала берегти себе.

“Хто не вірить? Де логіка? У цих людей? […] Двоє знайомих наших померло. Все дуже серйозно, бережіть себе (орфографія і пунктуація автора збережені – ред.)”, — написала вона.