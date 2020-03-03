У п'ятницю, 6 березня, з ініціативи України та її партнерів відбудеться засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в незаконно анексованому Криму.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook прес-секретар постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

“До шостих роковин російської окупації у п’ятницю, 6 березня, за ініціативи України та її партнерів – Естонії, США, Німеччини, Франції, Великої Британії та Бельгії – відбудеться засідання Ради Безпеки ООН… щодо ситуації в АР Крим та м. Севастополь”, – зазначив він.

Засідання заплановано на 10:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом).

Планується, що в заході візьмуть участь постійний представник президента України в Криму, керівництво Меджлісу кримськотатарського народу і представники українських неурядових організацій.

Серед цілей засідання визначені наступні:

• поінформувати міжнародну спільноту про триваючі порушення прав людини в Криму;

• обговорити шляхи активізації взаємодії між Генеральним секретарем, Радою Безпеки, спеціалізованими установами ООН і громадянським суспільством з метою припинення обмеження окупантами основоположних прав і свобод людини на півострові;

• ознайомити членів Радбезу ООН з кроками, яких вживає керівництво України в контексті захисту інтересів співвітчизників і деокупації українських територій.

Засідання буде проведено за формулою Арріа. Це вид засідань Ради Безпеки ООН, які проводяться за участю широкого кола учасників. Такий формат дозволяє отримати більш докладну інформацію з питань, що входять в сферу компетенції Радбезу ООН (від представників урядів, міжнародних організацій, недержавного сектора тощо).