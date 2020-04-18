Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій заперечує щодо впровадження гендерної ідеології в законодавство України - тим більше неприпустимим є кримінальне переслідування мирних учасників просімейних акцій.

Про це йдеться у зверненні Ради на адресу голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності (голова – Денис Монастирський).

ВРЦіРО зауважує, що законопроєкт № 3316 “Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо протидії злочинам на ґрунті ненависті за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності)” авторства народної депутатки від фракції партії “Слуга народу” Ольги Василевської-Смаглюк “створює загрози для реалізації конституційного права на свободу слова та свободу вираження поглядів”.

“Як приклад, окрім посилення кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на ґрунті нетерпимості до сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності особи, законопроєкт № 3316 пропонує ввести нову статтю 161-1 та запровадити кримінальну відповідальність за “приниження гідності осіб чи груп осіб за ознакою сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності”,- наголошується у повідомленні.

У Раді Церков вважають, що подібним чином зміни до статті 294 Кримінального кодексу України можуть бути використані з метою кримінального переслідування учасників мирних акцій протесту, спрямованих проти пропаганди гендерної ідеології.

Раніше Рада Церков вже звертала увагу на “свавільне і надмірне використання сили співробітниками Національної поліції України, безпідставного примусу та придушення ними мирних альтернативних маніфестацій на захист сімейних цінностей”, що мало місце 17 червня 2018 року у Києві під час проведення прихильниками гендерної ідеології свого “Маршу рівності”.

“На наше переконання, пропоновані законопроектом № 3316 зміни несуть пряму загрозу для реалізації конституційного права на свободу слова та свободу вираження поглядів. Адже учасники суспільної дискусії, в тому числі релігійні діячі, які критикуватимуть одностатеві відносини та партнерства опиняться під загрозою кримінального переслідування лише за свої слова і публічно висловлену позицію на користь природніх подружніх стосунків”, – наголошується у зверненні Ради Церков.

Також там звертають увагу, що чинне законодавство України не містить визначення поняття “гендерна ідентичність”, а тому така юридична невизначеність є “додатковим підґрунтям для зловживань у цій сфері”.

Детальний аналіз пропонованих змін наводить християнський портал Слово про слово, який, зокрема, звертає увагу на наступні нововведення:

за нетерпимість або публічне приниження за ознакою сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності – штраф або 8 років в’язниці;

держслужбовці за критику ЛГБТ – штраф до 17 тис. грн або 2-5 роки в’язниці;

церквам за публічну акцію проти ЛГБТ – 5-8 років в’язниці;

будь-які вуличні та публічні акцій проти ЛГБТ – до 15 років в’язниці.

У матеріалі зазначається, що якщо члени якоїсь церкви чи просімейної організації виступлять із засудженням гомосексуалізму або будуть критикувати такий спосіб життя, то “це може трактуватися як вчинені організованою групою публічні заклики до ворожнечі та нетерпимості, приниження гідності осіб чи груп осіб за ознакою сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності”.

Подібне також може бути застосоване у випадку висловлення кимось власних поглядів, вважають не згодні із законопроєктом № 3316.