Рада Європейського Союзу ще на рік продовжила санкції проти Росії за незаконну анексію Криму.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав на своїй сторінці в Twitter.

“Сьогодні Рада ЄС продовжила до червня 2021 санкції проти РФ за незаконну окупацію Криму. Вдячний за це рішення. Треба підвищувати тиск за порушення прав людини, «паспортизацію», запуск залізничного сполучення через Керченську протоку, незаконні голосування у Криму“, – написав міністр.

Також про продовження санкцій проти Росії до 23 червня 2021 року повідомляється на офіційному сайті Ради Європи.

Уточнюється, що санкції забороняють імпорт до Європейського Союзу продуктів, виготовлених в Криму, або Севастополі, а також інвестиції в об’єкти, розташовані на анексованою території.

Також в заяві нагадали, що Європейський Союз не визнає незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією, засуджує її і вважає порушенням міжнародного права.