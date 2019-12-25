Рада контролю при НАБУ вимагає пояснень від Ситника, якого суд визнав корупціонером

Рада громадського контролю при Національному антикорупційному бюро виступила із заявою, в якій вимагає від глави НАБУ Артема Ситника пояснень щодо визнання його винним в корупційному правопорушенні.

Заява оприлюднена на сайті ради.

“Закон не зобов’язує звільнити керівника НАБУ при внесенні його до єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Водночас члени Ради громадського контролю закликають Артема Ситника дати публічне пояснення своїм діям і прокоментувати своє перебування на посаді керівника антикорупційного органу в такій ситуації”, – йдеться в документі.