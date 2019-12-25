Рада контролю при НАБУ вимагає пояснень від Ситника, якого суд визнав корупціонером

Заява оприлюднена на сайті ради.
“Закон не зобов’язує звільнити керівника НАБУ при внесенні його до єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Водночас члени Ради громадського контролю закликають Артема Ситника дати публічне пояснення своїм діям і прокоментувати своє перебування на посаді керівника антикорупційного органу в такій ситуації”, – йдеться в документі.
Раніше повідомляли, що директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника внесли до державного реєстру корупціонерів.
Нагадаємо, 13 грудня Рівненський апеляційний суд визнав директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника винним у корупційному правопорушенні.
- Раніше слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) встановили, що директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник не заплатив велику суму грошей за відпочинок на мисливській базі в Рівненській області.