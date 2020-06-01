Відповідний пост Апостол опублікував в Facebook.

“Майже 2700 вагонів зерна, яке повинно б знаходитися на зберіганні у Держрезерві, з’їли миші. Сума збитків більше 800 млн грн. Цю нестачу, за словами колишнього керівника Держрезерву Ярослава Погорілого, виявили в ході аудиту”, — написав Апостол.

Він додав, що “ненажерливі миші дісталися також в структуру Держрезерву в Чорткові, в Тернопільській області”.

“Тут вони очистили склади зерна, яке б помістилося в більш ніж 150 вагонів-зерновозів”, — зазначив Апостол.

У коментарях на питання про деталі результатів аудиту Апостол послався на інтерв’ю Погорілого виданню “Дзеркало тижня”. Це інтерв’ю Погорілий дав вже після свого звільнення з посади голови Держрезерву.

Під час інтерв’ю Погорілий повідомив, що Держрезерв заповнений лише на 3%, а збитки становлять понад 1 млпд гривень.

“Проведені нами аудити продемонстрували кричущі зловживання, значні втрати запасів. Тільки зерна ми недорахувалися на більш ніж 800 мільйонів гривень, в цілому вже зафіксували збитків на більш ніж мільярд гривень. А сам Держрезерв заповнений на 3% від норми накопичення, тобто того максимуму, який там може бути”, — сказав він.

Найгірша ситуація, за його словами, склалася зі зберіганням зерна.

“Дуже складна насправді ситуація з зерном. По-перше, його мало. Не можу сказати, скільки, тому що це державна таємниця, але однозначно мало. По-друге, наші аудити показують, що якість наявного зерна цілком може не відповідати заявленому в документах”, — додав ексголова Держрезерву.