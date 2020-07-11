Відповідний пост Подоляк опублікував на своїй сторінці в Facebook.

У публікації радник Єрмака висловив думку, що Олег Сенцов – “просто фантастично ідеальна ілюстрація особливостей нашого внутрішнього національного характеру”, “того самого горезвісного хутірського пристосуванства з обов’язковим елементом забійної невдячності”.

Подоляк вважає, що за попередньої влади “ніхто нічого не робив для реального звільнення” Сенцова з російської в’язниці, а звільнили режисера “інші люди” (мається на увазі чинна влада, зокрема голова держави Володимир Зеленський і співробітники Офісу президента).

За словами радника голови ОПУ, у відповідь Сенцов нібито виявив невдячність.

“Його юзали як багаторічну “картинку-героя” запійні псевдопатріоти. Включаючи, зрозуміло, тодішню “патріотичну номенклатуру” в статусах міністрів і депутатів. Прямо так і говорили йому: “Ти терпи. Ти сиди. Ти страждай. Тому що це дозволяє нам продавати суспільству і зовнішнім партнерам красиву історію страждань. Ти чудова ілюстрація”. Ніхто нічого не робив для його реального звільнення. Навіщо звільняти такий прекрасний “викривальний актив”? З в’язниці його в підсумку дістали інші люди. Дістали відразу, без будь-яких умов. І що на виході?.. А на виході стандартне. Подібно суб’єкту-мазохісту Сенцов одразу впав в обійми тих, хто юзав його в якості “розмінної жертви”. І відразу геть захворів тим самим синдромом “пристосуванства і невдячності”. Ще й з обов’язковою публічною складовою, коли потрібно регулярно виходити в медіа з образами”, – зазначив Подоляк.

У цьому контексті радник голови ОПУ згадав виділення з держбюджету 25 мільйонів гривень на новий фільм Сенцова під назвою “Носоріг”.

“Можна, до речі, першокласний фільм зняти. За 25 млн грн. Навіть назва “Носоріг” підійде. Але тільки про банальні людські якості – брехню, лицемірство, дурість, гидоту і огидного головного героя”, – написав він.

Подоляк додав, що зараз Сенцов “підкреслено образливий у своїх оцінках людей, які його дістали і не юзали як “жертву ув’язнення”. Мова, ймовірно, йде про останні критичні заяви режисера на адресу діючої влади.

“Чи талановитий він? Байдуже. Але, швидше за все, він – типовий провінційний “самодєятєль” із малим набором ідей. Творчість якого сама по собі не продається, але яку можна наситити бюджетними грошима і напарити суспільству”, – оголосив Подоляк, висловивши здивування, навіщо державі “підтримувати тих, хто не генерує адекватних смислів”.

“Така наша традиція. Ми періодично беремо дрібну людину, яка волею випадку опинилася на інформаційній передовій, і робимо її медійною зіркою. Гордим орлом, який має власне я. А потім – в реаліях – швидко з’ясовується, що це банальний пристосуванець”, – підсумував свої роздуми радник Єрмака.

Як відомо, Олег Сенцов – український кінорежисер, сценарист і письменник. Він і кримський активіст Олександр Кольченко були затримані представниками російських спецслужб у незаконно анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в нібито організації терактів на півострові. Обидва свою провину не визнали.

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням в “терористичній діяльності” на території Криму.

Під час перебування режисера в колонії на його підтримку виступали світові політики, міжнародні правозахисні та кінематографічні організації. В ув’язненні він оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політв’язнів РФ. Голодування тривало 145 днів.

Сенцов був звільнений з російської в’язниці тільки у вересні 2019 року в рамках обміну утримуваними особами між Україною і РФ.

Режисер, зокрема, нагороджений: Національною премією України ім. Шевченка, премією Польської кіноакадемії “За відвагу і незламність”, премією імені Сергія Магнітського, премією Сахарова (була вручена Сенцову в стінах Європарламенту).

Про те, що політтехнолог Михайло Подоляк став радником голови ОПУ, стало відомо в квітні 2020 року.

Згідно з даними в ЗМІ, за часів президента Віктора Януковича в якості політичного консультанта Подоляк брав участь у прес-конференції адвокатів Юрія Іванющенка, якого називали “Юрою Єнакіївським”. На цій прес-конференції адвокати Іванющенка наполягали, що їхній клієнт не здійснював ніяких кримінальних злочинів. Після цього, згідно з повідомленнями в ЗМІ, на захист репутації Іванющенка виступив і Подоляк.

Працюючи у виданні “Обозреватель”, у червні 2011-го року Подоляк став одним із небагатьох журналістів, яких запросили в Межигір’я на інтерв’ю Віктора Януковича (разом із Савіком Шустером, Євгеном Кисельовим, Олександром Ткаченком, Ігорем Гужвою та Андрієм Куликовим). Тоді Подоляк поставив запитання, “як зробити простого українця психологічно готовим бути законослухняним” і чи готова команда Януковича відповідати на інформаційні виклики. Те інтерв’ю запам’яталося і “пробіжкою” Януковича по пеньках перед журналістами.

За підсумками інтерв’ю Подоляк писав, що Янукович “провів неспішний діалог про досить широке коло проблем, використовував дуже навіть відверту стилістику, абсолютно не відмовляючись від гостроти власних оцінок”, а також “рельєфно і відверто міркував про… недосконалість нинішньої державної інфраструктури в Україні”.

У 2015 році під час місцевих виборів Подоляк займався просуванням “Руху за реформи” та його лідера Сергія Думчева. Тоді Київ заполонили бігборди Думчева (в рекламі використовувалося зображення носорога). В інтерв’ю ЗМІ Думчев розповідав, що витратив на рекламну кампанію трохи більше 100 мільйонів гривень, а автором ідеї з носорогом був політтехнолог Михайло Подоляк. Незважаючи на широку рекламну кампанію, Думчев мерські вибори в Києві не виграв.