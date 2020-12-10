Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Ялинку традиційно встановили на Софійській площі. Цього року вона штучна, а її висота становить 31 метр.
Замість зірки верхівку ялинки увінчав великий капелюх.
Темою локації є “Казковий ліс”. У зв’язку з цим ялинку прикрасили величезними тематичними іграшками – грибами (мухоморами), жолудями, шишками, фігурами тварин (сови, білки, зайці).
Крім того, ялинку оздобили гірляндами. Як раніше відзначали в КМДА, святкову атмосферу казкового лісу створять завдяки декораціям і фотозоні “з кумедними мешканцями могутнього пня і з використанням ретро-ламп та гірлянди, що нагадує зоряне небо”.
Біля ялинки будуть розташовані герої – жителі казкового лісу, біля яких організують спеціальні фотозони.
Святкове запалювання ялинки для киян і гостей столиці традиційно відбудеться 19 грудня о 19:00, в день Святого Миколая.
Воно пройде без традиційного параду, але з дотриманням усіх карантинних обмежень та з веденням онлайнової трансляції.
Цього року через ситуацію з коронавірусом не буде концертів, різних шоу і фуд-кортів.
- У Києві на новорічно-різдвяні свята підготували спеціальний маршрут довжиною 8 кілометрів, який з’єднає три локації. На кожній з них буде своя новорічна ялинка.