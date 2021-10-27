Від сьогодні у державному застосунку та на порталі “Дія” можна згенерувати COVID-сертифікат про щеплення першою дозою вакцини.

Про це повідомили на Facebook-сторінці застосунку “Дія”.

Відтепер сертифікати з першою дозою вакцини проти COVID-19 можна отримати в “Дії” без біометричних документів. Для цього потрібен лише електронний підпис (КЕП)

Такий СOVID-сертифікат можна видрукувати або зберегти на телефон чи інший електронний носій, на якому встановлено додаток “Дія”.

Для отримання сертифікату слід:

Авторизуватися на порталі “Дія” за допомогою електронного підпису, який можна отримати через банк (інструкція);

Натиснути “Отримати СOVID-сертифікат” на головній сторінці або в розділі ”Послуги”;

Підписати згоду про обробку персональних даних КЕП;

“Дія” шукатиме дані про щеплення користувача в реєстрах, а за підсумками — сформує відповідний сертифікат. Про те, що сертифікат сформований, повідомлять електронною поштою.