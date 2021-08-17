«Совкова» атрибутика, сутички та затримання: конфлікт на Алеї Небесної Сотні у світлинах

У вівторок, 17 серпня, киян обурила інсталяція до Дня Незалежності у радянському стилі, яку встановили на Алеї Небесної Сотні. Невідомі патріоти зруйнували “совкові" декорації, але без сутичок з поліцією не обійшлося.

#Букви зібрали найважливіші кадри.

Зранку у центрі столиці біля Майдану Незалежності кияни помітили “святкові” декорації у стилі Радянського Союзу. Ця інсталяція затуляла собою портрети загиблих героїв Майдану.

У соцмережах люди неабияк обурилися такому “креативу” організаторів святкування Дня Незалежності. Незабаром на Алею Небесної Сотні прийшли невідомі патріоти, які зруйнували декорації.

Невідомих патріотів, які прибрали інсталяцію, почали затримувати. За даними журналістів, затримано щонайменше шістьох осіб. Однак у поліції інформацію про затримання не коментують.

Правоохоронці у службовому автобусі побили одного представника “Національного корпусу”, який допомагав демонтувати “совкову” інсталяцію на вул. Інститутській, що поряд із Майданом Незалежності.

На кадрах відео можна побачити, як поліціянти, не ховаючись від камер ЗМІ, душать та б’ють по голові затриманого хлопця. Свідки, які стояли ззовні і все бачили, почали кричати та гупати у вікно автобуса, щоб правоохоронці припинили незаконні дії. Проте поліція не них не зважала.

З’явилось відео побиття поліціянтами одного з затриманих після демонтажу радянської інсталяції на Алеї Героїв Небесної Сотні.@MVS_UA, @NPU_GOV_UA, це вже реформи, чи ще потрібно зачекати? 📹: Олександр Коломієць | Facebook pic.twitter.com/3lIgYIyr7O — Букви (@Bykvu) August 17, 2021