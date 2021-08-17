«Совкова» атрибутика, сутички та затримання: конфлікт на Алеї Небесної Сотні у світлинах

ЗеПорушення

53

Всього порушень

14

Днів без порушень
17:21 Алею Небесної Сотні очистили від радянської інсталяції: фото
16:40 Вчені відкрили новий вид рослин, який назвали на честь русалок
15:58 Менш ніж 14% українців позитивно оцінюють діяльність Зеленського: опитування
15:19 Майже 54% українців вважають Зеленського некомпетентним для посади президента
15:13 Поліція досі не знає, чи законно встановили радянську інсталяцію на Алеї Небесної Сотні
15:02 Число загиблих внаслідок повені в Туреччині збільшилося до 77 осіб
14:32 З’явилося відео, як зносять «совкові» декорації біля Майдану Незалежності
14:14 Компанія Facebook видалятиме весь контент, пов’язаний з «Талібаном»
13:48 На Луганщині посадовці допустили розкрадання на понад 14 млн грн при ліквідації аварії на шахті, – НАБУ
13:36 Помер «батько судоку» Макі Кадзі
13:27 «Талібан» оголосив загальну амністію й закликав жінок приєднуватися до нового уряду
13:04 Балашова затримали після бійки зі слідчим, – відео
12:52 Депутат Київради написав заяву до поліції через встановлення на Алеї Героїв Небесної Сотні радянських декорацій
12:29 Через події в Афганістані існує високий ризик зниження міжнародної уваги до України, – радник Порошенка Єлісєєв
12:17 На півдні Франції спалахнула масштабна лісова пожежа
11:39 Російські силовики провели обшуки в будинках кримських татар: затримано п’ять осіб
10:56 Розроблена за участі України ракета Vega вивела на орбіту супутник для спостереження за Землею: відео
10:31 У дитячому таборі Хмельницького вмикали «Катюшу» та «День победы»: звільнили 4-х працівників
09:33 Суперкар McLaren F1 1995 року пішов із молотка за $20,5 млн
08:55 За один рейс вантажний літак США евакуював 640 афганських біженців: фото
08:35 В Україні за минулу добу зафіксовано 890 нових випадків COVID-19
07:59 Боба Ділана звинуватили у зґвалтуванні дівчинки в 1965 році
07:35 17 серпня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:19 Грози, шквали та до +32°C: якою буде погода в Україні 17 серпня
01:27 На параді до Дня Незалежності показуватимуть катери «Кузні на Рибальському», яка заявляла про тиск з боку влади 

«Совкова» атрибутика, сутички та затримання: конфлікт на Алеї Небесної Сотні у світлинах

У вівторок, 17 серпня, киян обурила інсталяція до Дня Незалежності у радянському стилі, яку встановили на Алеї Небесної Сотні. Невідомі патріоти зруйнували “совкові" декорації, але без сутичок з поліцією не обійшлося.

Вівторок, 17 серпня 2021, 17:17

#Букви зібрали найважливіші кадри.

Зранку у центрі столиці біля Майдану Незалежності кияни помітили “святкові” декорації у стилі Радянського Союзу. Ця інсталяція затуляла собою портрети загиблих героїв Майдану.

У соцмережах люди неабияк обурилися такому “креативу” організаторів святкування Дня Незалежності. Незабаром на Алею Небесної Сотні прийшли невідомі патріоти, які зруйнували декорації.

Читайте також:

«Ми так подаємо цю історію»: режисер пояснив ідею «совкових» декорацій на Алеї Небесної Сотні

Невідомих патріотів, які прибрали інсталяцію, почали затримувати. За даними журналістів, затримано щонайменше шістьох осіб. Однак у поліції інформацію про затримання не коментують.

Правоохоронці у службовому автобусі побили одного представника “Національного корпусу”, який допомагав демонтувати “совкову” інсталяцію на вул. Інститутській, що поряд із Майданом Незалежності.

На кадрах відео можна побачити, як поліціянти, не ховаючись від камер ЗМІ, душать та б’ють по голові затриманого хлопця. Свідки, які стояли ззовні і все бачили, почали кричати та гупати у вікно автобуса, щоб правоохоронці припинили незаконні дії. Проте поліція не них не зважала.

  • Мер Києва Віталій Кличко обурений встановленням інсталяції у радянському стилі на Алеї Небесної сотні. Він дав доручення демонтувати декорації.
  • #Букви розповідали про інцидент в деталях. Про це – у матеріалі.
Теги: фото, Алея Небесної Сотні, відео, радянська інсталяція

Читати #Букви у Telegram і у Facebook