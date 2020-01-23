Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що іноземні інвестори зможуть отримати п’ятирічні податкові канікули за інвестиції.

“Президент у Давосі наобіцяв “цілі гори” потенційним іноземним інвесторам: інвестиційну няню, менеджера з володінням п’ятьма мовами, податкові канікули, державний захист від… самої держави тощо. Є в цьому дві новини. Гарна новина: президент розуміє, як працює економіка. Він розуміє, що задля економічного зростання потрібні сприятливі умови для бізнесу, потрібно знижувати податки або навіть організовувати канікули, зменшуючи регуляцію та кількість контролюючих органів. Погана новина: влада робить все навпаки. Замість, обіцяного ПНВк, вони приймають BEPs, KIk та посилюють владу контролюючих органів. Замість зниження податків та запровадження економічної лібералізації, вони знищують спрощену систему оподаткування”, – заявив Поперешнюк.

Він нагадав, що його компанія “Нова пошта” в цьому році буде інвестувати в бізнес 100 млн. доларів.

“Я є одним з мільйонів українських інвесторів-підприємців. Нас не треба запрошувати – ми вже тут. Наприклад, моя компанія цього року буде інвестувати в бізнес 100 млн. доларів, при цьому з мене буде стягнуто 200 млн. податків. Тобто, я змушений брати кредити на розвиток і мати втричі менший інвестиційний потенціал. Як при такому підході влади хтось може розраховувати на “халяву” та пільгові умови? Чому б не зробити усім сприятливі умови та податкові канікули? Податки – це зменшення інвестиційного ресурсу з економіки. Чим вищі податки, тим менші інвестиції, і нижча швидкість економічного зростання. Не треба обіцянок на публіку. Коли в Україні будуть найкращі умови для бізнесу та найнижчі податки, інвестори прийдуть самі”, – резюмував він.