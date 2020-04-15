Тривалі обмежувальні заходи – не перепона на шляху до якісної взаємодії. Ба більше – це чудова можливість вивести її на новий, більш практичний рівень.

Цю амбітну ініціативу втілює Асоціація правників України: на початку квітня вона розпочала онлайн-співпрацю з Верховним Судом і Асоціацією розвитку суддівського самоврядування України!

Найбільший проєкт діджитал-співпраці на теренах правничої спільноти присвячений обговоренню останньої судової практики ВС, за участі суддів Верховного Суду.

У серії безкоштовних вебінарів зосереджено найголовніше саме для вас і ключове – унікальна можливість поставити спікерам власні питання та отримати відповіді з перших вуст! Це не просто відео-контент, а повноцінне спілкування та унікальні знання. Долучайтеся!

Програма заходів:

14 квітня: Реалізація засади змагальності в судовій практиці ККС та ВП Верховного Суду; Спікер: Олександра Яновська.

16 квітня: Критерії розмежування судової юрисдикції: практика ВП ВС. Спікер: Всеволод Князєв.

24 квітня: Ефективні способи захисту прав та інтересів: практика ВП ВС. Спікер: Дмитро Гудима.

28 квітня: Земельні спори: практика Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду. Спікер: Юрій Чумак.

30 квітня: Застосування практики ЄСПЛ у національній судовій практиці (кримінальне судочинство). Спікер: Расім Бабанли.

Всі записи вебінарів можна буде переглянути на сайті Асоціації правників України та мережі Facebook: слідкуйте за оновленнями, інформація про всі події оновлюється щодня.