Очільник Офісу президента Андрій Єрмак назвав збігом купівлю нового автомобіля Mercedes за 3 млн грн під час спалаху коронавірусу і введення карантину в Україні.

Про це він заявив на брифінгу у вівторок.

“Я давно планував змінити автомобіль, але, на жаль, сьогодні живу в такому темпі, що у мене немає часу на такі речі й, чесно кажучи, ні на сім’ю, ні на себе. Тому я дійсно продав свій старий автомобіль, купив новий автомобіль. І це збіглося з цими подіями в нашій країні”, – зазначив Єрмак.

“Все, що стосується фінансів, за скільки, де – це все показано в моїй декларації. Вона відкрита, можна перевірити”, – додав він.

Єрмак також поінформував, що відмовився від службових автомобілів і від державної охорони. За його словами, він “перший керівник Офісу президента, який не має державної охорони”.

“Вона мені не потрібна. Я чесна людина, яка готова чесно дивитися в очі будь-якому громадянину України”, – заявив Єрмак.

Згідно з декларацією голови ОПУ, автомобіль Mercedes-Benz (вартістю 2,973 млн гривень) був придбаний 11 березня, за день до початку карантину.