Саме тому гінекологія клініки “Мед Сіті” у Києві користується великою популярністю.

У цій статті ми розповімо, як діагностують і лікують недуги гінекології в приватному медцентрі.

Як діагностують “жіночі” хвороби

Серйозні гінекологічні захворювання відразу проявляються гострим болем та нехарактерними виділеннями. Коли жінка відчуває біль внизу живота, що тягне, загальну слабкість, це може говорити про запальний процес. Так проявляється аднексит, ендометріоз, міома матки. Всі ці патології вимагають негайного звернення до лікаря.

Причина запалень зазвичай криється в інфекціях, що потрапляють в організм під час незахищеного статевого контакту чи у разі переохолодження. Запускати гінекологічні хвороби небезпечно. У 99% випадків вони переходять у хронічні, що призводить до безпліддя.

Багато хвороб не проявляються настільки явно. Наприклад, нерегулярний менструальний цикл, ПМС, неможливість завагітніти, загальне нездужання можуть говорити про гормональні збої в організмі.

Як і в державній клініці, у приватному центрі “Мед Сіті” гінеколог оглядає пацієнтку на кріслі, тільки за допомогою оптичного апарату. Так жінка теж бачить зображення внутрішніх органів, що виводиться на екран через відеокольпоскоп. Наприклад, через такий апарат можна роздивитись ерозію шийки матки.

У приватній гінекології є можливість здати аналізи та отримати оперативну медичну допомогу. Водночас державний лікар у консультації тільки проведе огляд і видасть направлення на дообстеження.

Що лікують у приватній клініці

Клініка “Мед Сіті” пропонує такі медичні послуги:

профілактичний прийом

вакцинація протираковими препаратами

лазерна терапія

гінекологічний масаж

лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом

терапія ендокринних розладів (порушення менструального циклу) тощо

Клініка спеціалізується на лазерній медицині. Тут проводять відновлення естетики інтимних органів після пологів та операцій, якщо є післяпологові рубці або розтягнення стінок піхви. Такі процедури навряд чи зустрінеш у державній клініці. Виявлення схожих патологій стає однією з причин звернення саме до приватного медцентру. Крім того, СО2-лазером також лікують ерозію, дисплазію, ендометріоз, нетримання сечі, опущення матки.

Скільки коштує обстеження

Звичайно, обстеження у приватній клініці платне. Багато жінок не йдуть до приватного лікаря, бо бояться, що прийом коштує занадто дорого, а в інтернеті немає інформації з цінами. У клініці “Мед Сіті” вартість всіх послуг вказана на сайті. Потрібно тільки перейти за посиланням: MedCity.ua/price/.

У розділі “Гінекологія” ви побачите, скільки коштує первинна та повторна консультація, яка ціна всіх досліджень і процедур. Зручно, що записатися до клініки можна безпосередньо на сайті medcity.ua.