Еще несколько десятков лет назад фен использовался исключительно как прибор для сушки волос. Сегодня с помощью этого простого инструмента можно создать самые сложные укладки и придать сияния тусклым прядям. Але чи всі додаткові можливості фена так необхідні кінцевому споживачеві?

Додаткові функції фена

Найбільш поширена функція – іонізація. Її суть полягає в тому, що в повітряний потік додаються негативно заряджені іони. За задумом творця, мікрочастинки покращують структуру волосся і надають їм додатковий блиск. Ідея себе виправдала. Багаторазові експерименти довели, що пасма виглядають здоровішими, менше плутаються і електризуються, а укладка тримається на порядок довше.

Ще один спосіб зафіксувати зачіску – потік охолодженого повітря. Відомо, що розігріте волосся легше піддається укладанню. Різке охолодження дозволяє закріпити пасма в потрібному положенні навіть без застосування засобів для укладки.

Сучасні виробники часто постачають свої прилади і рядом додаткових можливостей, що полегшують роботу з самим приладом. Серед них:

автоматичне відключення;

датчик контролю вологості;

фрикційні накладки;

знімний повітряний фільтр і багато іншого.

Насадки для фена

Хороший варіант заощадити на салоні — купити фен з безліччю додаткових насадок. Найбільш поширені два варіанти:

концентратор;

дифузор.

Насадка-концентратор використовується максимально часто. Вона дозволяє направити потік повітря саме туди, куди потрібно. Завдяки цьому стає легко підняти волосся біля коріння або задати потрібний напрямок пасом.

Але є у концентратора і недоліки. Якщо постійно спрямовувати потоки дуже гарячого повітря на шкіру голови, проблем не уникнути. І лупа – не найстрашніше, що може з вами трапитися. Тому при використанні такої насадки завжди направляйте потік на пасма волосся.

Додати об’єм зачісці допоможе дифузор. Це пристосування має спеціальні пальчики, які рівномірно розподіляють потоки повітря і дозволяють швидко висушити волосся. Ідеальне рішення для кучериків. А ось з тонкими прядками його краще не використовувати: є ризик сильно заплутати їх.

Для тих, хто любить створювати локони, можна придбати фен-стайлер. Він має насадку у вигляді круглої щітки. А значить, ви зможете і сушити, і підкручувати волосся одночасно.