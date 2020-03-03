Додаткові функції фена
Найбільш поширена функція – іонізація. Її суть полягає в тому, що в повітряний потік додаються негативно заряджені іони. За задумом творця, мікрочастинки покращують структуру волосся і надають їм додатковий блиск. Ідея себе виправдала. Багаторазові експерименти довели, що пасма виглядають здоровішими, менше плутаються і електризуються, а укладка тримається на порядок довше.
Ще один спосіб зафіксувати зачіску – потік охолодженого повітря. Відомо, що розігріте волосся легше піддається укладанню. Різке охолодження дозволяє закріпити пасма в потрібному положенні навіть без застосування засобів для укладки.
Сучасні виробники часто постачають свої прилади і рядом додаткових можливостей, що полегшують роботу з самим приладом. Серед них:
- автоматичне відключення;
- датчик контролю вологості;
- фрикційні накладки;
- знімний повітряний фільтр і багато іншого.
Насадки для фена
Хороший варіант заощадити на салоні — купити фен з безліччю додаткових насадок. Найбільш поширені два варіанти:
- концентратор;
- дифузор.
Насадка-концентратор використовується максимально часто. Вона дозволяє направити потік повітря саме туди, куди потрібно. Завдяки цьому стає легко підняти волосся біля коріння або задати потрібний напрямок пасом.
Але є у концентратора і недоліки. Якщо постійно спрямовувати потоки дуже гарячого повітря на шкіру голови, проблем не уникнути. І лупа – не найстрашніше, що може з вами трапитися. Тому при використанні такої насадки завжди направляйте потік на пасма волосся.
Додати об’єм зачісці допоможе дифузор. Це пристосування має спеціальні пальчики, які рівномірно розподіляють потоки повітря і дозволяють швидко висушити волосся. Ідеальне рішення для кучериків. А ось з тонкими прядками його краще не використовувати: є ризик сильно заплутати їх.
Для тих, хто любить створювати локони, можна придбати фен-стайлер. Він має насадку у вигляді круглої щітки. А значить, ви зможете і сушити, і підкручувати волосся одночасно.