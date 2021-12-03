Про це повідомляє пресслужба бренду в Instsgram.

Серія, на якій зображена качка та підпис “Совські ставки” присвячена перемозі киян у Верховному Суді України у справі про збереження Совських ставків.

19 гектарів Совських ставків у 2008 році Київрада передала в оренду ТОВ “Господарник”, за яким стоїть Ігор Баленко. Лише у жовтні 2021 року Верховний суд повернув території киянам.

Syndicate весь прибуток від продажу серії направить на дослідження унікальної природи екосистеми ставків, що існує посеред міста.