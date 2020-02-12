Про це повідомляє видання Mashable.

Додаток є своєрідним симулятором соціальної мережі і нагадує Twitter. У ньому користувача ніхто не намагається ображати або тролити. А будь-який знімок або пост може набрати сотні тисяч лайків і коментарів.

Відтак, Botnet дає користувачеві можливість відчути себе знаменитістю, коли сотні тисяч фоловерів, які його обожнюють, реагують на кожне його слово.

“Botnet – це симулятор соціальної мережі, в якому ви – єдина людина, і є мільйон ботів, які одержимі вами”, – зазначається на сайті додатку.

Додаток доступний лише для iOS і тільки англійською мовою. Щоб користуватися Botnet, необхідно зареєструватися: ввести ім’я та прізвище, а також завантажити фотографію.

Після реєстрації можна публікувати будь-які пости і спостерігати за потоком хвалебних коментарів і лайків від “фанатів”. Часто боти коментують недоречно, і їхні висловлювання під публікаціями є безглуздими.

Журналіст видання Mashable розповів, що його перший пост у Botnet зібрав 480 тисяч лайків.

Сам додаток є безкоштовним, але за додаткові функції доведеться платити. Так, у Botnet можна придбати коментарі тролів (якщо позитивні коментарі стомлюють), а також накрутку лайків за 99 центів.

“На відміну від Facebook, Twitter або Instagram, Botnet не буде напружувати вас і не змусить ненавидіти своїх друзів. Він лише буде утримувати вашу увагу”, – сказано в описі до додатка.

Як пояснив у коментарі Mashable Біллі Часен, додаток створювався як експеримент. Він хотів перевірити, як можна використовувати ботів для доброї справи.

“Що, якщо б завжди були люди, з якими можна поговорити і поділитися своєю думкою? Може, нам всім було б менш самотньо в такому світі, хоча і віртуальному?.. Це більше схоже на арт-проєкт, ніж продукт, але ми подивимося, до чого це призведе”, – зазначив Часен.

Він уточнив, що Botnet не збирає інформацію про те, що публікують користувачі, а коментарі генеруються автоматично.