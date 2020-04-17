Про це йдеться в спільному репортажі The New York Times та компанії медіа-аналізу Zignal Labs.

У 2015 році Білл Гейтс виступав на щорічній конференції TED, присвяченій “ідеям гідним поширення”. Його виступ був присвячений тому, що найбільшим ризиком для людства є не ядерна війна, а інфекційний вірус, який може загрожувати життю мільйонів людей.

Тепер, через майже 5 років, запис виступу Гейтс знову популярний та збирає мільйони переглядів. Причина такого інтересу — 64-річний Гейтс, співзасновник Microsoft та філантропом, тепер став зіркою ряду теорій змови про спалах коронавірусу. Це відео використовується конспірологам як доказ того, що він, один з найбагатших людей в світі, заздалегідь планував пандемію з метою отримати контроль над глобальною системою охорони здоров’я.

У повідомленнях на YouTube, Facebook та Twitter його неправдиво зображають то як творця COVID-19, то як спекулянта на вакцині від вірусу.

Історія появи теорії змови

Фейки про Гейтса наразі є найбільш поширеними з фейків про коронавірус, які відстежує компанія медіа-аналізу Zignal Labs. Слідом йде міф про поширення коронавірусу за допомогою 5G-мереж.

З лютого по квітень теорії змови за участю Гейтса та вірусу згадувалися 1,2 мільйона разів в соціальних мережах та телевізійних передачах.

Дезінформаційна кампанія включала в себе 16 тисяч постів на Facebook, які прокоментували близько 900 тисяч разів, і десятки відео на YouTube, найпопулярніші з яких переглянули майже 5 млн разів. За даними Zignal Labs, до квітня неправдиві теорії змови про Гейтса досягли максимуму — 18 тисяч згадувань в день.

Перша згадка про змову, що зв’язує Гейтса зі спалахом, була 21 січня. Тоді особистість, пов’язана з QAnon, припустила в Twitter, що Гейтс заздалегідь знав про пандемію. Пост був заснований на інформації про патент, пов’язаний з коронавірусом, від британської групи Pirbright Institute, яка отримала фінансування від Фонду Гейтса. Патент був пов’язаний з потенційною вакциною для іншого коронавіруса, який вражає птицю, але вже за два дні розповсюдилися чутки, що патент був на “смертельний вірус”.

У деяких версіях теорії згадувався також Джеффрі Епштейн, фінансист, який був засуджений за сексуальну експлуатацію та покінчив життя самогубством. Він нібито заявив, що глобальна еліта об’єдналася, щоб створити коронавірус.

В інших теоріях інтернет-тролі спотворювали коментарі, зроблені Гейтсом. Наприклад, про те, що Гейтс нібито хотів обстежити населення на коронавірусу за допомогою щеплень з мікрочіп-вакцинацією.

До чого тут Трамп?

Помилкові заяви про Гейтса стали популярними серед правих консерваторів, як журналістка та телеведучу Лора Інгрем, та противників вакцин, як Роберт Ф. Кеннеді-молодший, син колишнього сенатора.

Оглядачі NYT зазначають, що це пов’язно з тим, що Гейтс виступив в ролі противаги президенту Доналд Трампу в питанні коронавірусу. Протягом декількох тижнів Гейтс з’являвся на телебаченні, в статтях Інтернет-видань та форумів, закликаючи до політики “Залишайся вдома”, розширеного тестуванню на коронавірус та розробки вакцин. Водночас дії Трампа Гейтс критикував.

“Немає сумнівів в тому, що Сполучені Штати втратили можливість випередити новий коронавірус. Вибір, який ми і наші лідери зробимо зараз, матиме неабиякий вплив на те, як скоро число випадків почала падати, скільки часу економіка залишиться закритою і скільки американців доведеться поховати коханого з -за Covid-19”, — написав Гейтс в колонці для газети The Washington Post в кінці березня.

Наслідки

Експерти припускають, що теорія змови про Гейтса може сильно нашкодити тому, як люди ставитимуться до майбутньої вакцини проти коронавірусу, коли вона з’явиться.

Виконавчий директор First Draft, організації, що бореться з онлайн-дезінформацією, Клер Уордл зазначила, що оповідання про Гейтса, які поширюються в Мережі, “мають потенціал для запуску скоординованих та складних онлайн-кампаній, які примушуватимуть людей противитися прийняттю противірусної вакцини”, коли її буде винайдено.