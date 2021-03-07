Американська приватна космічна компанія SpaceX готує черговий запуск ракети-носія Falcon 9 з супутниками Starlink. Запуск запланований на вівторок, 9 березня.

Про це повідомляє America Space.

Запуск ракети з 60 інтернет-супутниками запланований на 21:55 часом східного узбережжя США (4:55 10 березня за київським часом). Пуск відбудеться з 40-го стартовго комплексу Космічного центру імені Кеннеді у Флориді.

Це буде вже 21-й запуск міні-супутників на земну орбіту в рамках проекту Starlink.

Попередню партію з 60 супутників Starlink компанія запустила 4 березня. Таким чином, зараз орбітальне угруповання SpaceX складається з 1203 космічних апаратів. Компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі.

Супутники Starlink необхідні для створення глобальної мережі, яка забезпечить доступ до інтернету в будь-якій точці планети. Загалом компанія планує вивести на орбіту близько 12 тисяч супутників.