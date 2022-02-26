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SpaceX готова замість «Роскосмосу» коригувати орбіту МКС

Бізнесмен, науковець і мільярдер Ілон Маск у треді російського політика та директора "Роскосмосу" Ігоря Рогозіна пообіцяв коригувати орбіту Міжнародної космічної станції.

Субота, 26 лютого 2022, 21:10
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Відповідний тред розміщений у Twitter.

Раніше корегуванням орбіти займався російський “Роскосмос”. Одначе, через низку санкцій тепер це буде неможливо.

Рогозін скаржився на санкції, введені у зв’язку з війною Росії проти України та заявив, що МКС не зможе без Росії.

“Може, президент Байден не в темі, так поясніть йому, що корекція орбіти станції, її ухиляння від небезпечних зближень з космічним сміттям, яким ваші талановиті бізнесмени загадили навколоземну орбіту, відбувається винятково двигунами російських вантажних кораблів “Прогрес МС”. Якщо заблокуєте співпрацю з нами, хто врятує МКС від некерованого сходу з орбіти та падіння на території США чи Європи”, – написав Рогозін.

На що у тред прийшов Ілон Маск і запропонував свою альтернативу – просто опублікувавши картинку з логотипом своєї компанії.

Теги: війна, Ілон Маск, російсько-українська війна, SpaceX

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