Про це повідомляється на сайті NASA.

Ракета Falcon 9 з кораблем Crew Dragon, який повинен доставити на МКС двох астронавтів, стартувала о 22:22 за київським часом з мису Канаверал, штат Флорида. Прибуття корабля до МКС очікується 31 травня (через приблизно 19 годин після запуску).

У космос вирушили астронавти Дуглас Херлі і Роберт Бенкен.

При запуску були присутні президент США Дональд Трамп і віце-президент Майк Пенс.

Через 12 хвилин після запуску космічний корабель успішно вийшов на орбіту і відокремився від другого ступеня ракети. Перший ступінь Falcon 9 здійснив успішну посадку на плавучу платформу в Атлантичному океані.

Falcon 9 booster has landed on the Of Course I Still Love You droneship! pic.twitter.com/96Nd3vsrT2

Crew Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the International Space Station with @Astro_Behnken and @AstroDoug! Autonomous docking at the @Space_Station will occur at ~10:30 a.m. EDT tomorrow, May 31 pic.twitter.com/bSZ6yZP2bD

— SpaceX (@SpaceX) May 30, 2020