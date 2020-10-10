Про це повідомляє видання Business Insider.

Ракета розвиватиме швидкість до 12 000 км/год і перевозитиме 80 тонн вантажів.

Відзначається, що вона зможе доставляти вантаж і людей у будь-яку точку світу всього за одну годину.

На даний момент сучасному транспортному літаку армії США потрібно 15 годин, щоб долетіти до Афганістану. Нова ракета доставить вантаж всього за одну годину.

Перший етап випробувань прототипу ракети очікується в 2021 році, про що повідомив на віртуальній конференції генерал Стівен Лайонс, голова Транспортного командування збройних сил США.

“Уявіть собі можливість перекидання вантажу… в будь-яку точку світу менш ніж за годину. Я можу сказати, що SpaceX рухається в напрямку цієї можливості величезними кроками. Дуже вражений тим, чим займається команда розробників SpaceX”, – наголосив Лайонс .

У розробках також братиме участь компанія Exploration Architecture Corporation.

SрaceX уклала з Пентагоном вже кілька контрактів за останні місяці. Так, у жовтні компанія Ілона Маска підписала контракт на $149 млн і взяла на себе зобов’язання створити супутники для відстеження ракет. А в серпні компанія отримала 40-відсоткову частку в контракті із запуску ракет Космічних сил США.