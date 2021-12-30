Американська аерокосмічна компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска залучила 337,4 мільйонів доларів на акціонерне фінансування.

Про це повідомляє британська агенція Reuters.

За даними CNBC, компанія SpaceX досягла оцінки в 100 мільярдів доларів після вторинного продажу акцій у жовтні. У квітні компанія залучила близько 1,16 мільярда доларів на акціонерне фінансування.

Як зазначає Reuters, компанія конкурує з космічним підприємством колишнього генерального директора Amazon.com Джеффа Безоса Blue Origin та Virgin Galactic мільярдера Річарда Бренсона.

Усі три ракетні компанії успішно запустили цивільних осіб у космос.

За оцінками американського банківського холдингу Morgan Stanley, до 2040 року космічна економіка може становити 1 трильйон доларів.

Нагадаємо, що британська газета Financial Times визнала американського мільярдера, засновника компаній Tesla та SpaceX Ілона Маска “Людиною року” за його зусилля, спрямовані на здійснення “історичного переходу автомобільної індустрії до виробництва електромобілів”.